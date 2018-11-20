Новинка производства «САЗ-АВАНГАРД» – затворы стальные с тройным эксцентриситетом

Старооскольский арматурный завод «Авангард» предлагает новинку в ряду запорной арматуры – затворы стальные с тройным эксцентриситетом. Ранее предприятие было ориентировано на производство чугунных межфланцевых затворов с симметричным диском. Теперь в номенклатурный ряд добавилась новинка – затворы стальные с тройным эксцентриситетом с присоединениями – фланцевое, межфланцевое и под приварку. Затворы линейки ЗПД-САЗ комплектуются исполнительными механизмами (электрическим, пневматическим) или ручным управлением (рукоятка, редуктор).

Конструкция данных затворов имеет принципиальные отличия от обычных затворов с симметричным диском. Диск затвора осуществляет свое рабочее движение (относительно седла на корпусе затвора) не линейно, а с несколькими смещениями относительно корпуса и соответственно уплотнений седла. Главный плюс данной конструкции - уменьшение трения диска об уплотнение седла в момент открытия и закрытия затвора, за счет этого достигается уменьшение износа уплотнения и кромки диска. Тем самым увеличивается срок эксплуатации затвора и его надежность.

Также следует отметить и другие преимущества:

- применение различных материалов корпуса, диска, уплотнения затвора и его конструкция позволяет использовать его в различных средах с температурой от -60 до +560;

- повышенная герметичность;

- отсутствие деформации уплотнения;

- возможность применения затвора в качестве регулирующего устройства. В схеме представлены возможные варианты исполнения затвора, а также расшифровка его обозначения. Подробная информация по затворам ЗПД-САЗ на страницах 29-38 КАТАЛОГА. Экспертное заключение на затворы ЗПД-САЗ можно просмотреть в разделе сайта СЕРТИФИКАТЫ.

По материалам пресс-службы САЗ «Авангард»