КЛАПАНЫ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ТИПА ОЗ МНОГОСТВОРЧАТЫЕ ОТ ГК «РОВЕН»

ГК «Ровен» расширяет ассортимент противопожарных клапанов. Клапан противопожарный многостворчатый ОЗ МС изготавливается в режиме нормально открытого и в режиме нормально закрытого клапана. Противопожарный клапан устанавливается в проемах или в местах прохода систем воздуховодов через противопожарные преграды с требуемым пределом огнестойкости (противопожарные стены, перегородки и перекрытия). Клапан с нормально закрытой заслонкой с электромагнитным приводом может использоваться в системах подпора воздуха. Благодаря специально разработанной конструкции отсутствует вылет заслонки за корпус клапана.
Конструкции клапанов изготавливаются:
1) односекционные;
2) двухсекционные;
3) трехсекционные.
Клапан может комплектоваться следующими типами приводов:
- электромеханический с возвратной пружиной РОВЕН/Siemens (М).
- электрический реверсивный РОВЕН/Siemens (Р).
- электромагнитный (ЭМ).
По материалам журнала «С.О.К»