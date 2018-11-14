Дневник главного редактора
Задайте вопрос ДМИТРИЮ Граку

КЛАПАНЫ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ТИПА ОЗ МНОГОСТВОРЧАТЫЕ ОТ ГК «РОВЕН»

14 ноября, 2018 4

ГК «Ровен» расширяет ассортимент противопожарных клапанов. Клапан противопожарный многостворчатый ОЗ МС изготавливается в режиме нормально открытого и в режиме нормально закрытого клапана. Противопожарный клапан устанавливается в проемах или в местах прохода систем воздуховодов через противопожарные преграды с требуемым пределом огнестойкости (противопожарные стены, перегородки и перекрытия). Клапан с нормально закрытой заслонкой с электромагнитным приводом может использоваться в системах подпора воздуха. Благодаря специально разработанной конструкции отсутствует вылет заслонки за корпус клапана.

Конструкции клапанов изготавливаются:

1) односекционные;

2) двухсекционные;

3) трехсекционные.

Клапан может комплектоваться следующими типами приводов:

- электромеханический с возвратной пружиной РОВЕН/Siemens (М).

- электрический реверсивный РОВЕН/Siemens (Р).

- электромагнитный (ЭМ).

По материалам журнала «С.О.К»


← Вернуться