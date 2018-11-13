АУМА ПОЛУЧИЛА СЕРТИФИКАТ ПО НОВОМУ СТАНДАРТУ НА ПРИВОДЫ ДЛЯ АЭС

ООО «ПРИВОДЫ АУМА» получило новый сертификат на неполнооборотные электроприводы SG.1 для применения на атомных электростанциях. Этот сертификат, получен в соответствии с требованиями нового стандарта ГОСТ Р 50.08.01-2017.

Электроприводы АУМА в исполнении «для АЭС» сертифицированы для применения на атомных станциях и объектах ядерного топливного цикла, широко представлены на АЭС Российской Федерации и АЭС, сооружаемых по российским проектам за рубежом.

Оборудование АУМА успешно эксплуатируется на Балаковской АЭС, Билибинской АЭС, Калининской АЭС, Кольской АЭС, Курской АЭС, Ленинградской АЭС, Новоронежской АЭС, Ростовской и Смоленской АЭС. Все эти электростанции являются действующими и расположены на территории Российской Федерации. Далее перечислены сооружаемые АЭС, где АУМА включена в проект или уже проводит поставки электроприводов: Белоярская АЭС (блок 4), Ленинградская АЭС-2, Новоронежская АЭС-2, Ростовская АЭС (блок 4), Балтийская АЭС, Белорусская АЭС (Белоруссия), Тяньваньская АЭС (Китай, блоки 3 и 4), АЭС «Ханхикиви» (Финляндия), Курская АЭС-2, АЭС «Куданкулам», 3 – 6 энергоблоки (Индия), АЭС «Аккую» (Турция), АЭС «Руппур» (Бангладеш).

По материалам пресс-службы ООО «ПРИВОДЫ АУМА»