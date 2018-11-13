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АУМА ПОЛУЧИЛА СЕРТИФИКАТ ПО НОВОМУ СТАНДАРТУ НА ПРИВОДЫ ДЛЯ АЭС

13 ноября, 2018 23

ООО «ПРИВОДЫ АУМА» получило новый сертификат на неполнооборотные электроприводы SG.1 для применения на атомных электростанциях. Этот сертификат, получен в соответствии с требованиями нового стандарта ГОСТ Р 50.08.01-2017.

Электроприводы АУМА в исполнении «для АЭС» сертифицированы для применения на атомных станциях и объектах ядерного топливного цикла, широко представлены на АЭС Российской Федерации и АЭС, сооружаемых по российским проектам за рубежом.

Оборудование АУМА успешно эксплуатируется на Балаковской АЭС, Билибинской АЭС, Калининской АЭС, Кольской АЭС, Курской АЭС, Ленинградской АЭС, Новоронежской АЭС, Ростовской и Смоленской АЭС. Все эти электростанции являются действующими и расположены на территории Российской Федерации. Далее перечислены сооружаемые АЭС, где АУМА включена в проект или уже проводит поставки электроприводов: Белоярская АЭС (блок 4), Ленинградская АЭС-2, Новоронежская АЭС-2, Ростовская АЭС (блок 4), Балтийская АЭС, Белорусская АЭС (Белоруссия), Тяньваньская АЭС (Китай, блоки 3 и 4), АЭС «Ханхикиви» (Финляндия), Курская АЭС-2, АЭС «Куданкулам», 3 – 6 энергоблоки (Индия), АЭС «Аккую» (Турция), АЭС «Руппур» (Бангладеш).

По материалам пресс-службы ООО «ПРИВОДЫ АУМА»


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