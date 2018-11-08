«ТехПромАрма» получила европейский патент на самостабилизатор давления

ООО «ТехПромАрма» получило уведомление о выдаче европейского патента на свою разработку – самостабилизатор давления (ССД). Ранее по результатам проведенных опытно-промышленных испытаний компании были выданы все основные разрешающие документы и сертификаты. Среди них – международные сертификаты Системы менеджмента качества (СМК), маркировки СЕ (ConformitО EuropОenne – «европейское соответствие»), сертификаты соответствия техническому регламенту Таможенного союза и сертификаты соответствия в области использования в атомной энергетике.

Разработка «ТехПромАрмы» также включена в Реестр инновационных решений, технологий, продукции, изделий, материалов, высокотехнологичных услуг в сфере капитального строительства объектов использования атомной энергии Госкорпорации «Росатом», одобрена Агентством Стратегических Инициатив.

Самостабилизаторы давления обеспечивают полное гашение или снижение до безопасного уровня амплитуд гидроударов, колебаний давления и связанных с ними вибраций и резонансных явлений в трубопроводных системах. Сегодня ССД поставляются для использования на различных промышленных объектах, в том числе на АЭС, предприятиях нефтегазовой, металлургической, химической и других отраслей.

По материалам пресс-службы ЗАО «Энергомашкомплект»