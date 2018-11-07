«ПРИВОДЫ АУМА» ПРОВЕЛА СОВМЕСТНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕМИНАР В ТЮМЕНИ

Для проведения данного семинара объединили усилия четыре компании – KROHNE, Phoenix Contact, ROSEN и АУМА. В центре внимания оказалась особенно актуальная для нефтегазовой отрасли тема безопасной эксплуатации трубопроводных систем.

Благодаря рассмотрению широкого круга вопросов данная тема получила всестороннее освещение. На семинаре были представлены доклады, посвященные решениям по инспекции трубопроводов на предмет обнаружения утечки, измерительным технологиям расхода и уровня на трубопроводах, требованиям к компонентам инструментальных систем безопасности и специальным требованиям к электроприводам.

В рамках семинара специалисты ООО «ПРИВОДЫ АУМА» рассказали о решениях при отказе электроснабжения трубопроводных систем, выборе и оценке компонентов, используемых в инструментальных системах безопасности. «Применение комплексного подхода к проблеме безопасной эксплуатации позволило привлечь большое число экспертов и специалистов по данной теме. Среди гостей были представители проектных институтов и ведущих компаний нефтегазовой отрасли. Мероприятие стало площадкой для общения, качественного и обоюдно полезного», - поделился впечатлениями Сергей Борисович Шиманский, технический директор ООО «ПРИВОДЫ АУМА».

«Программа семинара составлялась с учетом мнения наших заказчиков. В ходе семинара, в частности, было представлено решение по системе обнаружения утечек КРОНЕ. В рамках мероприятия у участников была возможность ознакомиться с оборудованием компаний-организаторов, представленных на выставке», - прокомментировал Курбанов Роман, Руководитель отдела регионального развития ООО «КРОНЕ Инжиниринг».

По материалам пресс-службы ООО «ПРИВОДЫ АУМА»