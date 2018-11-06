ПРЕДСТАВИТЕЛИ АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ» ПОСЕТИЛИ ЗАВОДЫ LD

30 октября заводы Компании LD посетили представители АО «Газпром Газораспределение Челябинск». Исполнительный директор компании LD Дмитрий Олегович Левин, открывая это мероприятие, отметил важность обратной связи с конечными потребителями для улучшения эффективности работы предприятия. Коллеги смогли посетить производство стальных кранов и дисковых затворов, а также латунных шаровых кранов. Представители компании уверены, что такие встречи укрепляют сотрудничество и способствуют плодотворной совместной работе.
По материалам пресс-службы LD