АРМАТУРА МК «СПЛАВ» ДЛЯ ВАГОНОВ-ЦИСТЕРН НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Корпорация «Сплав» выиграла тендер на производство и поставку более 8 тыс. единиц запорно-предохранительной арматуры для инновационных вагонов-цистерн с улучшенными техническими характеристиками, выпускаемых АО «ТихвинХимМаш». По условиям контракта, первая партия продукции будет отгружена поставщику в ноябре текущего года.

Павел Замахин, начальник управления по продажам общепромышленного оборудования, отмечает: «С «ТихвинХимМашем» мы успешно работаем несколько лет. Данный контракт предполагает изготовление продукции в течение всего 2019 года. Запорно-предохранительная арматура будет использоваться для производства вагонов-цистерн, перевозящих сжиженный углеводородный газ».

АО «ТихвинХимМаш» входит в состав одного из лидеров отечественного инновационного вагоностроения – научно-производственную корпорацию «Объединенная Вагонная Компания». Холдинг работает в сфере производства, транспортных услуг и сервисного обслуживания грузовых вагонов нового поколения, которые рассчитаны на перевозку любых химических грузов.

По материалам пресс-службы МК «Сплав»