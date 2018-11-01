Специалисты НПО «Регулятор» будут сотрудничать с канадскими учеными в области исследований арматуры

17-18 сентября 2018 года в г. Ванкувер (Канада) прошла Международная Химико-технологическая конференция «Химический инжиниринг», которая объединила исследователей и инженеров из нефтегазовой и химической отраслей. В конференции принимали участие представители 30 технических университетов со всего мира, включая Ярославский Государственный Технический Университет.

Делегация от НПО «Регулятор» во главе с генеральным директором А. М. Мельцером и заместителем генерального директора по научной работе, доктором технических наук А. Б. Капрановой посетила данную конференцию с целью обмена идеями и мнениями с ведущими мировыми учёными, преследуя возможность расширить контакты на международной арене по применению передовых достижений прикладных технологий и продвижению российской продукции за рубежом.

Докладчики и эксперты представили новые идеи в химическом инжиниринге. НПО «Регулятор» на протяжении нескольких лет в тесном сотрудничестве с ЯГТУ ведёт научно-исследовательскую работу по изучению процессов возникновения кавитации в ходе эксплуатации регулирующих клапанов. Результаты этих исследований представила Анна Борисовна Капранова, профессор Ярославского Государственного Технического Университета, в соавторстве с генеральным директором НПО «Регулятор» А. М. Мельцером.

Анна Борисовна, являясь одновременно и членом Оргкомитета конференции, выступила с докладом «О влиянии степени открытия сепаратора регулирующего клапана на процесс образования кавитационных пузырей». Тема доклада не оставила равнодушными иностранных коллег. Наибольшую заинтересованность проявили представители университета Кейп-Бретон (Канада), университета штата Техас (Остин, США), института экспериментальной физики (Бохум, Германия), университета Сент-Луиса (Вашингтон, США) и университета Западного Онтарио (Канада).

На конференции были достигнуты предварительные договорённости с представителями университета Кейп-Бретон, об организации совместных исследований в области моделирования процессов в отдельных видах арматуры и обмене опытом при изучения процессов кавитации.

По материалам пресс-службы НПО «Регулятор»