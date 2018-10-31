БИРС ЗАПУСКАЕТ ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ БИРС 12.0 С БУИМ

Электроприводы БИРС 12.0. – собственная линейка однооборотных электрических приводов общепромышленного и взрывозащищенного исполнения. Разработаны для использования с поворотной арматурой.
В 3-ем квартале 2018г. будут запущены в производство электроприводы БИРС 12.0 с интегральным блоком БУИМ. В номенклатуре предприятия это принципиально новое устройство, оценивающее состояние самого исполнительного механизма и трубопроводной арматуры, на которое оно установлено.
БУИМ выполняет следующие функции:
* управление электродвигателем электропривода запорной и регулирующей арматуры;
* открытие, закрытие и точная остановка в промежуточном положении запорного органа арматуры;
* работа привода в режиме уплотнения;
* калибровка муфты предельного момента;
* программируемое задание максимальных крутящих моментов (усилий) выходного органа электропривода в рабочем диапазоне перемещений и при уплотнении;
* дистанционное управление по интерфейсу RS485 (протокол Modbus RTU);
* блокировку от несанкционированного управления и изменения параметров настройки;
* фиксацию основных событий блока управления (команды, аварийные ситуации, достижения конечных положений, число срабатываний ЭИМ) в энергонезависимой памяти с указанием времени и даты возникновения. Количество событий, фиксируемое в энергонезависимой памяти, не менее 300;
* диагностирование состояния ЭИМ и арматуры по значениям потребляемой электродвигателем активной мощности, крутящего момента и скорости перемещения.
По материалам пресс-службы ПГ «БИРС»