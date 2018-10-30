МАРВЕЛ-БМТ ПРОВЕЛА ОБУЧЕНИЕ ПО ЭЛЕКТРОПРИВОДАМ REGADA 

Компания ООО «Марвел-БМТ», как официальный представитель производителя электроприводов REGADA, s.r.o. (Словакия), 23.10.2018 на территории Словацкого дома в Москве провело презентацию продукции и обучение по теме «Электроприводы прямоходные, неполнооборотные и многооборотные UNIMACT, MODACT и ISOMACT для управления и регулирования трубопроводной арматурой».

Презентация была рассчитана на технических и коммерческих специалистов производственных, торгующих и проектных предприятий и организаций, а также конечных потребителей. Презентацию посетили специалисты компаний: НПФ Аргонавт, Арма-Пром, ТД АДЛ, БРОЕН, Валькирия, Гусар, ВА ИнтерАрм, ТД Искра, ТПК-Арм, Фирма СОЮЗ-01, Энерготехномаш.





Презентацию вели представители компаний ООО «Марвел-БМТ» г. Москва, Marvel P.I.&T. spol, s r.o. Словакия и завода производителя – REGADA, s.r.o .Словакия

В ходе презентации были представленны темы: формат работы компании, описание основной линейки электроприводов UNIMACT, MODACT и ISOMACT и их основных технических характеристик, комплектация, виды исполнения, условия эксплуатации, и конкурентные преимущества. Вторая часть презентации была посвящена представлению системы MATIC в различных условиях работы для всех типоразмеров электроприводов. Презентациу продолжила дискусия в ходе которой были заданы вопросы касающееся представленного оборудования на которы ответили представители компании Марвел.

Презентация плавно перетекла в неформальное общение и деловой обед с дегустацией блюд и напитков Словацкой кухни.

Компания Марвел надеется, что эта встреча станет постоянной площадкой общения потребителей продукции REGADA в России, а полученные знания и полезные встречи и новые знакомства в ходе неформального общения послужат дальнейшему развитию бизнеса участников встречи.

По материалам пресс-службы ООО «Марвел-БМТ»