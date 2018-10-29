ТЕРМОБРЕСТ ОБНОВИЛ ПРАЙС-ЛИСТ

C 18.10.2018 г. действует ряд дополнений в официальном прайс-листе СП "ТермоБрест":
1. В прайс-лист включена линейка двойных клапанов Ду15…50 серии ВН…Д;
2. Добавлены фильтры газовые Ду15…25 рабочим давлением 16 бар в алюминиевом корпусе;
3. Доступно климатическое исполнение УХЛ1 для фильтров с механическим индикатором загрязненности на 16 бар в стальном корпусе;
4. Обновлены цены на датчики-реле давления электронного типа: снижена стоимость изделий и добавлено исполнение ДРД на 16 бар;
5. Стоимость заслонок дроссельного типа с электроприводом Ду15…25 указана при комплектации приводом Belimo CM24-SR-R в климатическом исполнении У3.1 (ранее был указан привод Belimo CM24-SR-L).
По материалам пресс-службы СП «ТермоБрест» ООО