В Челябинске состоялось открытие завода «Русские Электрические Двигатели»

В индустриальном парке «Станкомаш» (г. Челябинск) состоялась торжественная церемония открытия завода «Русские Электрические Двигатели» (АО «РЭД»). Предприятие создано в рамках проводимой ПАО «Транснефть» работы в области импортозамещения для организации в России производства высоковольтных электродвигателей. Участники проекта — ПАО «Транснефть» (51%) и АО «КОНАР» (49%), технологический партнер — итальянская компания Nidec ASI S.p.A.

Президент Российской Федерации Владимир Путин дистанционно в режиме видеоконференцсвязи из Москвы совместно с Председателем Совета министров Итальянской Республики Джузеппе Конте дали разрешение на запуск завода в работу. Президент ПАО «Транснефть» Николай Токарев, операционный директор Nidec ASI S.p.A. Стефано Дзеккинато и генеральный директор АО «КОНАР» Валерий Бондаренко нажали на символическую кнопку, после чего первый электродвигатель завода был запущен и выведен на номинальный режим работы.

— Уважаемый Владимир Владимирович, хочу сказать большое спасибо Вам за постоянную поддержку и внимание к нашей работе, — обратился президент ПАО «Транснефть» к Владимиру Путину. — Отдельные слова благодарности хотел бы выразить Правительству, Министерству энергетики, Министерству промышленности и торговли, нашим партнерам из предприятия КОНАР, лично генеральному директору Валерию Бондаренко, итальянским партнёрам из компании Nidec и господину Дзеккинато за упорный труд и большой вклад в реализацию этого проекта.

На торжественной церемонии открытия завода присутствовали представители Министерства энергетики, Минпромторга РФ, губернатор Челябинской области Борис Дубровский, глава Челябинска Евгений Тефтелев, вице-президенты и руководители предприятий системы ПАО «Транснефть».

АО «РЭД» — передовое высокотехнологичное производство, завод оснащен более 200 единицами современного оборудования, из которых 83 единицы – уникальное высокоточное оборудование. Объем выпуска составит до 300 высоковольтных электродвигателей в год мощностью до 14 мегаватт с возможностью расширения номенклатуры продукции до 45 мегаватт.

— Это завод полного производственного цикла, — комментирует генеральный директор АО «РЭД» Никита Прокопенко, – от проектирования до сборки и испытаний готовых изделий. В ближайшей перспективе мы сможем полностью закрыть потребность предприятий системы ПАО «Транснефть» в данном виде продукции, при этом мы готовы выходить не только на российский, но и на внешний рынок.

По словам главного инженера предприятия Дмитрия Соколова, перед стартом строительства этого завода была поставлена задача — сосредоточить в АО «РЭД» все самые передовые технические решения в области электромашиностроения.

— Помощником в этом и трансфером технологий выступил один из мировых лидеров, компания Nidec ASI, Италия. Их технологии легли в основу конструкторской документации разработанной линейки электрических двигателей, — сказал он.

— Мы активно работаем с итальянскими промышленниками с 2004 года, — сообщил Валерий Бондаренко. — За это время успешно реализовано около 200 контрактов. На долгосрочной и взаимовыгодной основе идет сотрудничество с 20 компаниями из Италии. В своем послании Федеральному Собранию Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что технологическое отставание, зависимость означают снижение безопасности и экономических возможностей страны.

По тем направлениям промышленного производства, которые сформированы здесь, на территории индустриального парка «Станкомаш», совместно с компанией «Транснефть» мы создаем такие компетенции, которые позволяют нам самим определять наше будущее. Мы готовы к любым вызовам и решению любых задач.

По материалам пресс-службы ПГ «КОНАР»