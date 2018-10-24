УЗЕЛ ДЛЯ СМЕШЕНИЯ ВОДЫ И УГЛЕВОДОРОДОВ В ТРУБОПРОВОДЕ (УСВУ) ОТ БИРС

Оборудование УСВУ относится к устройствам для смешивания двух сред, воды и углеводородов, с целью их совместной закачки в продуктивные нефтяные пласты. Применяется в нефтегазодобывающей отрасли, а именно в системах трубопроводов для получения мелкодисперсной водогазовой смеси.
Технические характеристики:
Рабочая среда: техническая вода
Подмешиваемая углеводородная фаза: попутный нефтяной газ
Давление рабочей среды: 25 МПа
Давление подмешиваемой углеводородной фазы: 25 МПа
Максимальное давление: 26,4 МПа
Расход рабочей среды: до 1000 м/сут
Расход углеводородной фазы: до 300000 Н.м/сут
Тип присоединения к водопроводу: фланцевое
Присоединяемый водопровод: 114х12 мм, 57х8 мм
Присоединяемый газопровод: 114х10 мм, 76х9 мм
Габаритные размеры:
- длина: 1900 мм
- ширина: 540 мм
- высота: 310 мм
Масса в сборе: не более 300 кг
Температура рабочей среды: не ниже +40°С
Температура углеводородной фазы: не ниже +5°С
Температура водогазовой смеси на выходе: не ниже +35°С
Максимальная температура наружного воздуха: +40°С
Минимальная температура наружного воздуха: -60°С
Срок службы: не менее 8 лет
По материалам пресс-службы ПГ «БИРС»