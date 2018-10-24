УЗЕЛ ДЛЯ СМЕШЕНИЯ ВОДЫ И УГЛЕВОДОРОДОВ В ТРУБОПРОВОДЕ (УСВУ) ОТ БИРС

Оборудование УСВУ относится к устройствам для смешивания двух сред, воды и углеводородов, с целью их совместной закачки в продуктивные нефтяные пласты. Применяется в нефтегазодобывающей отрасли, а именно в системах трубопроводов для получения мелкодисперсной водогазовой смеси.

Технические характеристики:

Рабочая среда: техническая вода

Подмешиваемая углеводородная фаза: попутный нефтяной газ

Давление рабочей среды: 25 МПа

Давление подмешиваемой углеводородной фазы: 25 МПа

Максимальное давление: 26,4 МПа

Расход рабочей среды: до 1000 м/сут

Расход углеводородной фазы: до 300000 Н.м/сут

Тип присоединения к водопроводу: фланцевое

Присоединяемый водопровод: 114х12 мм, 57х8 мм

Присоединяемый газопровод: 114х10 мм, 76х9 мм

Габаритные размеры:

- длина: 1900 мм

- ширина: 540 мм

- высота: 310 мм

Масса в сборе: не более 300 кг

Температура рабочей среды: не ниже +40°С

Температура углеводородной фазы: не ниже +5°С

Температура водогазовой смеси на выходе: не ниже +35°С

Максимальная температура наружного воздуха: +40°С

Минимальная температура наружного воздуха: -60°С

Срок службы: не менее 8 лет

По материалам пресс-службы ПГ «БИРС»