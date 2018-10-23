НПО «ГАКС-АРМСЕРВИС» на VIII Петербургском международном газовом форуме

С 2 по 5 октября 2018 года руководство и специалисты НПО «ГАКС-АРМСЕРВИС» приняли участие в деловой программе Петербургского международного газового форума.

Президент НПО «ГАКС-АРМСЕРВИС» Сейнов С.В. принял участие в рабочем совещании журнала ТПА по ГОСТу 33259 на фланцы. На совещании присутствовало более 60 специалистов из 35 организаций. После обсуждения насущных вопросов была создана рабочая группа под руководством НПАА из представителей авторитетных заинтересованных организаций. Специалист предприятия выступил с докладом в совместном совещании НПАА с Департаментом 308 ПАО «ГАЗПРОМ». Тема совещания «Перспективные планы российских машиностроительных предприятий по освоению инновационной техники для газовой промышленности в 2019 году».

По материалам пресс-службы НПО «ГАКС-АРМСЕРВИС»