ЛИТЕЙНО-ПРОКАТНОМУ КОМПЛЕКСУ ВМЗ 10 ЛЕТ

Литейно-прокатный комплекс Выксунского металлургического завода (АО «ВМЗ», Нижегородская область, входит в состав Объединенной металлургической компании, АО «ОМК») за 10 лет работы произвел более 10,6 млн тонн горячекатаного рулонного проката, став важным звеном в полностью отечественной цепочке производства труб для нефтегазового комплекса.

Литейно-прокатный комплекс - уникальное для России предприятие, в котором в единый технологический процесс совмещены выплавка, разливка стали и производство горячекатаного рулонного проката. Одной из особенностей комплекса является то, что его производственный цикл составляет всего 3,5 часа. Изготовление подобной продукции на других металлургических предприятиях составляет более суток.

В день празднования 10-летнего юбилея ЛПК с рабочей поездкой на Выксунском металлургическом заводе побывали статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов, директор департамента металлургии и материалов Минпромторга России Павел Серватинский, и.о. заместителя губернатора, заместителя председателя Правительства Нижегородской области Игорь Носов, председатель Совета директоров ОМК Анатолий Седых, председатель правления компании Наталья Еремина, представители российских и зарубежных партнеров ОМК.

«Металлургия – базовая отрасль промышленности, одна из основных. Не развивая производство продукции из стали, не развивая производство листа, труб, колес для железнодорожных вагонов мы будем не конкурентоспособны. Такие предприятия, где используются современные технологии и оборудование, где оптимизированы все бизнес-процессы, где активно применяются цифровые технологии, позволяют развивать всю нашу промышленность. ВМЗ выпускает конкурентоспособную продукцию, аналогов которой в мире не так много. Можно только пожелать успехов предприятию, порадоваться за регион. Что еще важно: предприятие выполняет социальные обязательства, развивая территории, на которых оно работает», - отметил после посещения ВМЗ заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов.

«Выксунский металлургический завод – не только один из крупнейших налогоплательщиков Нижегородской области, это еще яркий пример корпоративной социальной ответственности. Коллеги из ОМК показывают пример как необходимо взаимодействовать с местным самоуправлением, с региональными властями для того, чтобы жизнь выксунцев стала лучше. У компании много новых проектов развития производства в Выксе, вся необходимая поддержка от правительства области будет оказана», - сказал исполняющий обязанности заместителя губернатора, заместителя председателя Правительства Нижегородской области Игорь Носов.

«Основной итог десятилетней работы ЛПК - возможность производить трубные марки стали самого ответственного назначения в самые короткие сроки. Сегодня по производственным показателям ЛПК является лучшим среди предприятий аналогичного класса в мире. Мы не стоим на месте, планируем увеличить объем производства на 20%, до 1,5 млн тонн проката в год, осваиваем новые марки стали, которые востребованы отечественной топливно-энергетической отраслью», - отметил председатель Совета директоров ОМК Анатолий Седых.

По материалам пресс-службы ОМК