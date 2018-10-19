КОМПАНИЯ LD – СПОНСОР КОНФЕРЕНЦИИ «ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ-2018: МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕСА»

23-24 октября 2018 г. в Москве состоится XVI отраслевая Конференция «Теплоснабжение-2018: Методы повышения эффективности бизнеса». Организатором мероприятия выступает некоммерческое партнерство «Российское теплоснабжение», генеральным спонсором стала компания LD.

В рамках Конференции будут рассмотрены следующие темы: государственное регулирование отрасли, технологии и решения повышения эффективности источников тепловой энергии и тепловых сетей, оздоровление экономики теплоснабжающих организаций.

В Конференции примут участие представители федеральных и региональных органов власти, общественных организаций, руководители и специалисты теплоснабжающих организаций, ведущие эксперты в сфере теплоэнергетики, производители теплоэнергетического оборудования и материалов. Компания LD всячески поддерживает такой формат общения производителей, потребителей и представителей власти. Встретиться в деловой обстановке и обсудить проекты с представителями предприятия можно будет в рамках участия в Конференции.

По материалам пресс-службы Компании LD