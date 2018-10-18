Блок предохранительных клапанов БПКО от ПГ «БИРС»

Представляем новейшую разработку промышленной группы «БИРС» – блок предохранительных клапанов БПКО. Блок предназначен для автоматического выпуска рабочей среды при повышении давления сверх установленного. Обеспечивает непрерывную работу технологического цикла в тех случаях, когда может возникнуть необходимость отключения (закрытия) одного из предохранительных клапанов путем перекрытия потока рабочей среды.

Применяется в нефтеперерабатывающей, нефтегазодобывающей, нефтехимической, газовой и энергетической отраслях.

* DN от 25 до 200 мм,

* PN от 1,6 до 16,0 МПа,

* Температура среды до +565°С,

* Температура окружающей среды от -60°С

Конструкция БПКО состоит из:

* 2-х клапанов обратно-предохранительных;

* 2-х кранов шаровых трехходовых (при температуре среды до +180°С) или 2-х переключающих устройств (при температуре среды свыше +180°С);

* переходников, снабжённых специальным переключающим механизмом.

По сравнению с «классическими» БПК с переключающими устройствами блоки БПКО БИРС имеют ряд преимуществ:

- герметичность в затворе по классу «А»;

- может устанавливаться в любом пространственном положении;

- имеет существенно меньшие массо-габаритные размеры;

- меньшая стоимость;

- изменение потока осуществляется быстро, при повороте ручки на 90°.

По материалам пресс-службы ПГ «БИРС»