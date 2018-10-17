ДЛЯ УСКОРЕНИЯ ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА КРУПНОГАБАРИТНЫХ ИЗДЕЛИЙ «СПЛАВ» ЗАКУПАЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

На «Сплаве» идет активное развитие нового и перспективного для Корпорации направления – производства колодцев для трубопроводов, а также крупногабаритных конструкций, емкостного и теплообменного оборудования. В начале октября в специализированном цехе установлена новая сушильная камера. Ее габариты позволяют производить одновременную сушку сразу нескольких крупногабаритных изделий. На текущей неделе камера запущена в работу.

Павел Лясун, главный технолог МК «Сплав», отмечает: «Это даст нам серьезную оптимизацию и ускорение процесса производства. Сушильная камера оснащена системой нагрева и вентиляции воздуха, за счет чего процесс сушки изделий будет ускорен примерно в 2-3 раза».

Новый цех по изготовлению крупногабаритного оборудования был запущен в работу в прошлом году. В его создание и оснащение на начальном этапе «Сплав» инвестировал более 100 млн.руб. Одним из крупнейших заказчиков нового вида продукции Корпорации — колодцев для трубопроводов – стала компания «Транснефть». Контракт на поставку был заключен в мае 2018 года, в июле состоялась первая отгрузка. Произведенные «Сплавом» колодцы с ДУ от 300 до 1220 мм распределяются между 7-ю операторами «Транснефти» по всей России.

Екатерина Ренкас, начальник управления по продажам: «По нашему новому направлению – колодцам для трубопроводов – на текущий момент производство уже загружено до июля 2019-ого. В ноябре мы ожидаем заключение еще ряда договоров с поставками в будущем году. Мы вышли на новый для нас рынок, и вышли успешно. Те объемы производства, на которые рассчитывали изначально, мы уже превышаем».

Вслед за увеличением количества заказов в настоящее время производство дооснащается дополнительным оборудованием. В ближайшее время в цехе по производству колодцев и емкостного оборудования будет увеличено количество сварочных постов и задействованного в процессе персонала – сварщиков, маляров, слесарей. Как ожидается, цех будет готов практически вдвое увеличить количество выпускаемых в год изделий.

По материалам пресс-службы МК «Сплав»