РАБОЧИМ «АРМАГУСА» НАЧАЛИ ВЫПЛАЧИВАТЬ ДОЛГИ ПО ЗАРПЛАТЕ

Руководство завода «Армагус» в Гусь-Хрустальном начала выплачивать рабочим долги по зарплате. Напомним, деньги людям задерживали в течение двух месяцев, начиная с июля. Сотрудники завода даже хотели объявить забастовку — им нечем было платить по кредитам и за коммунальные услуги.

Владельцы «Армагуса» находятся в Москве, руководство рабочим ничего не объясняло. Люди обратились в трудовую инспекцию. Её сотрудники провели проверку и выявили нарушение: зарплату не получали 132 работника завода. Общая сумма долга — порядка 15 миллионов рублей.

«11 октября в адрес Государственной инспекции труда пришло письмо об исполнении нашего предписания с требованием выплатить долг по заработной плате. Погашена задолженность в размере 13 миллионов 266 тысяч рублей, но, к сожалению, осталось погасить ещё два миллиона 65 тысяч рублей», — говорит руководитель Государственной инспекции труда во Владимирской области Марина Матвеева.

От административной ответственности руководству «Армагуса» теперь не уйти. По закону за невыплату зарплаты юридическому лицу грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей, независимо от того, погашен долг или нет. Предприятие уже занесено в реестр задолженности по заработной плате, который ведёт Государственная инспекция труда.

По материалам ТРК «Губерния»