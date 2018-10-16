ОБЪЕМ ЧИСТОГО ИМПОРТА ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ В РОССИЮ СОСТАВИЛ 124 ТЫС Т. ЗА ГОД

Объем импорта превысил объем экспорта в 5,8 раз.

По данным обзора «Экспорт и импорт трубопроводной арматуры в России», подготовленного BusinesStat в 2018г, Россия традиционно выступает чистым импортером трубопроводной арматуры, то есть в страну больше ввозится арматуры, чем вывозится из нее. С июня 2017 г по май 2018 г объем чистого импорта составил 124,4 тыс т. При этом объем импорта значительно доминирует над объемом экспорта – превышение за период составило 5,8 раз.

Ключевой страной-покупателем трубопроводной арматуры из России является Беларусь. За июнь 2017 г – май 2018 г в Беларусь было экспортировано 10,5 тыс т, что составляет 40,2% от совокупной величины российского экспорта. Наибольшая доля экспорта трубопроводной арматуры из России в стоимостном выражении также пришлась в рассматриваемый период на Беларусь, но оказалась ниже – 35,4%. Средняя цена поставки трубопроводной арматуры из России изменялась в рассматриваемый период в широком диапазоне значений: от 5,9 долл за кг (Украина) до 6,7 тыс долл за кг (Кипр). Средняя цена экспорта трубопроводной арматуры за период составила 11,4 долл за кг. Крупнейшими экспортерами трубопроводной арматуры в июне 2017 г – мае 2018 г в натуральном выражении стали ООО «Челябинскспецграждастрой», ОАО «Литейно-механический завод», ОАО «Пензтяжпромарматура».

Что касается импорта, то за июнь 2017 г – май 2018 г крупнейшим поставщиком трубопроводной арматуры в Россию был Китай. В рассматриваемый период из Китая в Россию было импортировано 73,2 тыс т трубопроводной арматуры, что составило практически половину совокупного российского импорта. Так же как и цена экспорта, цена импорта трубопроводной арматуры в Россию варьировалась в широком диапазоне: по самой высокой цене была поставлена арматура из Лихтенштейна – 1,5 тыс долл за кг, по самой низкой – из Беларуси – 2,6 долл за кг. Средняя цена импорта трубопроводной арматуры составляла 12,1 долл за кг.

По материалам Магазина Исследований РБК



