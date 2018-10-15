ГРУППА «ЭНЭКОС» БУДЕТ РАЗВИВАТЬ В ЕЛАБУГЕ ЛИТЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Елабужское ООО «НЭК» сменило собственника – в сентябре контроль над компанией с 100-процентной долей владения приобрело ООО «Группа ЭНЭКОС» (г. Санкт-Петербург). О том, как изменится жизнь предприятия после смены владельца, рассказал генеральный директор «Группы ЭНЭКОС» Роман Лазенков.

– Роман Викторович, «Группа ЭНЭКОС» пришла в Татарстан, в Елабугу. Почему выбор пал на нашу республику, именно на ООО «НЭК», ведь предприятие находится в кризисе? Тем более что это так далеко от основного производства.

– Мы искали предприятие, обладающее необходимым производственным потенциалом и способное быстро, качественно и в нужных объемах производить отливки из высокопрочного чугуна для трубопроводной арматуры, производителем которой является «Группа ЭНЭКОС». Наше решение о покупке ООО «НЭК» – результат достаточно длительного поиска литейного производства, которое бы максимально удовлетворило наши требования, а именно, одновременное наличие следующих факторов:

1) наличие определенных производственных компетенций – в частности, владение технологией литья в холодно-твердеющие смеси (ХТС), 2) наличие производственных мощностей - в частности, формовочной линии и плавильных печей необходимой мощности, 3) наличие персонала, обладающего соответствующими квалификацией и опытом.

ООО «НЭК» удовлетворило наши критерии поиска. Мы запустили в производство первую партию отливок и сразу достигли хорошего результата, что укрепило нас в правильности выбора. Действительно, до покупки предприятие находилось в сложной финансовой ситуации в связи с низкой загрузкой, которая составляла не более 25 процентов от производственной мощности. Это не позволяло преодолеть точку безубыточности, и, как следствие, возник недостаток финансовых средств для своевременного покрытия долговых обязательств, что привело, в том числе, и к снижению уровня заработных плат работников завода.

Что касается удаленности от головного офиса «Группы ЭНЭКОС», который находится в Санкт-Петербурге, то это не вызывает у нас никаких трудностей. Дело в том, что мы производим продукцию в достаточно высоком ценовом сегменте, это связано с высоким уровнем качества изделий под товарным знаком «ЭНЭКОС», которое соответствует лучшим мировым брендам водозапорной арматуры. Если мы полностью перенесем литье в Елабугу, в структуре себестоимости нашей продукции затраты на логистику составят не более 1 процента.

– Что позволит компании «Группа ЭНЭКОС» собственное литейное производство? Расширится ли ассортимент продукции?

– Прежде всего, наличие собственного литейного производства позволит нам контролировать себестоимость продукции и сократить сроки производства чугунных отливок в 4 раза за счет оперативного планирования производства и доставки. Кроме того, мы получили возможность прямого влияния на качество продукции.

С точки зрения продуктовой стратегии, ассортимент выпускаемой нами продукции безусловно расширится. У ООО «НЭК» есть опыт сотрудничества с производителями оборудования для нефтегазовой отрасли, мы планируем начать выпуск арматуры для нефти и газа.

– Наших читателей интересует, что будет с кадрами ООО «НЭК»? Смогут ли они продолжать работать на прежнем месте, будут ли дополнительно привлечены специалисты?

– Мы понимаем, что данный вопрос является одним из самых важных при покупке одного предприятия другим. Весь персонал ООО «НЭК» сохранен, нами была разработана новая организационная структура, в которую интегрированы все сотрудники. Заработная плата сразу была приведена в соответствие со среднерыночными показателями.

Производственный персонал ООО «НЭК» имеет высокую профессиональную квалификацию. На данный момент на предприятии не хватает управленческих компетенций, требуется выстроить современные бизнес-процессы, чем мы уже занимаемся и будем продолжать заниматься. Также, в связи с расширениями рынков сбыта, мы планируем ввести коммерческие и маркетинговые функции, которые ранее отсутствовали. Предприятие планируется выводить в сменный режим, загружать новыми заказами, в связи с этим мы прогнозируем создание порядка 50 новых рабочих мест.

– Расскажите о том, что предстоит сделать на елабужской площадке предприятия в ближайшее время, когда здесь будет запущено производство?

– Производство уже запущено. Наша первоочередная задача – это освоение номенклатуры «Группы ЭНЭКОС» для полного перехода на литье дочернего предприятия, дооснащение завода необходимым производственным оборудованием, а также замена морально устаревшего оборудования с целью повышения производительности завода и сокращения себестоимости, в том числе затрат на обеспечение энергоресурсами.

– Продукция «ЭНЭКОС» поставляется во многие российские регионы. Планируете ли вы начать экспансию в Татарстане, есть ли у компании здесь конкуренты, и что отличительного от них вы можете предложить потребителям в нашей республике?

– Продукция «ЭНЭКОС» – оборудование на 100 процентов российского производства, мы полностью соответствуем требованиям государственной программы импортозамещения. Мы ориентированы на магистральные трубопроводы, в которых применяется арматура больших диаметров, поэтому в сфере первоочередных интересов «Группа ЭНЭКОС» – крупные города. Мы ведем переговоры о поставках оборудования на сети «Водоканала» города Казань. Для этих целей планируется поставка опытных образцов для проведения испытаний на действующих сетях. С точки зрения конкуренции, арматурные заводы Татарстана в большей степени ориентированы на нефтегазовую отрасль, на рынке систем ЖКХ, в которой работает «Группа ЭНЭКОС», преобладают производители оборудования из Европы и Китая. Со своей стороны, мы готовы предложить лучшие цены, сроки поставки и высокое качество.

ООО «Группа ЭНЭКОС» является ведущим российским производителем запорной арматуры для систем холодного водоснабжения. С 2003 года компания производит запорную арматуру, соответствующую европейским стандартам качества. Более 10000 затворов и 6000 пожарных гидрантов «ЭНЭКОС» успешно эксплуатируется в 19 водоканалах по всей России.

По материалам портала «Елабуга РТ»