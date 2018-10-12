ПРОДУКЦИЯ «ЭНЕРГОМАШКОМПЛЕКТА» РЕКОМЕНДОВАНА К ПРИМЕНЕНИЮ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Такое решение было принято по итогам открытого заседания Комитета по энергетике Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей. Мероприятие прошло 27 сентября в г. Верхняя Салда на ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». Его участниками стали руководители и специалисты промышленных предприятий, представители регионального министерства по энергетике и ЖКХ.

На заседании обсуждались комплексные решения по внедрению наилучших доступных технологий на предприятиях региона. С разработками «Энергомашкомплекта» в области производства трубопроводной арматуры и средств управления для металлургии участников мероприятия познакомил представитель предприятия Сергей Лукьянов.

- «Энергомашкомплект» проектирует и производит широкий спектр трубопроводной арматуры, в том числе арматуру специального назначения для различных отраслей промышленности. При этом основная часть номенклатуры ориентирована на импортозамещение, - отметил Сергей Лукьянов.

По итогам заседания Комитет по энергетике принял решение, в котором рекомендовал трубопроводную арматуру производства «Энергомашкомплект» для программ импортозамещения и применения в энергосистемах промышленных объектов.

По материалам пресс-службы «Энергомашкомплект»