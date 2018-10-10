В 2017-2013 ГГ ПРОИЗВОДСТВО ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ В СТРАНАХ СНГ СНИЗИЛОСЬ НА 32% ДО 125 ТЫС Т.

По данным «Анализа рынка трубопроводной арматуры в странах СНГ», подготовленного BusinesStat в 2018 г, в 2013-2017 гг их производство в регионе снижалось темпами 1,0-21,7% в год. В 2017 г в странах СНГ было выпущено 125,4 тыс т трубопроводной арматуры, что на 21,7% ниже показателя 2016 г и на 32,1% ниже показателя 2013 г. Снижение производства в регионе в 2017 г было вызвано падением производства в основной стране-производителе арматуры – России.

Важной чертой региона является значительное различие в производственных мощностях входящих в него стран. Ведущими производителями трубопроводной арматуры в странах СНГ являются Россия, Беларусь и Украина: их доли в общем объеме производства в 2017 г составили 99,3% совокупного производства в регионе. В ряде других стран объемы производства минимальны – Азербайджан, Армения, Казахстан. В Грузии, Кыргызстане, Молдове, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане производство трубопроводной арматуры отсутствует вовсе.

Торговля импортной продукцией составляет основную долю в продажах трубопроводной арматурой в регионе; по итогам 2017 г на импорт приходится 79,6% продаж в регионе (в 2013 г – 66,6%). Следует отметить, что большая часть производимой в странах СНГ трубопроводной арматуры реализуется на внутреннем рынке региона.

По прогнозам BusinesStat, в 2018-2022 гг производство трубопроводной арматуры в странах СНГ будет расти на 4,3-9,5% в год и в 2022 г составит 174,0 тыс т. Рост производства будет обеспечиваться в основном за счет увеличения выпуска в ключевых странах-производителях: России и Беларуси. При этом ожидается, что доля России в совокупном объеме производства трубопроводной арматуры возрастет с 74,5% в 2017 г до 77,1% в 2022 г, что будет достигаться за счет снижения доли Беларуси и Украины.

По материалам РБК