ПРОФЕССИОНАЛЫ ВОДНОЙ ОТРАСЛИ ВСТРЕТИЛИСЬ НА ЭКВАТЭК 2018

В Крокус Экспо с 25 по 27 сентября состоялся 13-й Международный водный форум «Вода:
экология и технология» ЭКВАТЭК-2018 – главное событие водной отрасли страны!
Тематика форума ЭКВАТЭК охватывает широкий спектр вопросов, связанных с коммунальным и
промышленным водоснабжением, водоподготовкой и очисткой сточных вод, обработкой осадка,
строительством и эксплуатацией трубопроводных систем и водохозяйственных сооружений. В
течение трех дней специалисты водной отрасли обменялись опытом и информацией, а посетители
ознакомились с новейшими технологиями и решениями для водохозяйственного комплекса.
Основными тематическими экспозициями выставки стали:
· ЭКВАТЭК: оборудование и услуги для решения проблем водного сектора
· СитиПайп: трубопроводные системы коммунальной инфраструктуры
· NO-DIG Москва: бестраншейные технологии строительства и ремонта трубопроводов
· БВ Шоу: бутилирование и бутилированные воды
ИТОГИ МЕРОПРИЯТИЯ
· 486 компаний-участниц, в том числе 215 – зарубежных;
· 25 стран:
Австрия, Беларусь, Бельгия, Венгрия, Германия, Израиль, Испания, Италия, Казахстан, Китай,
Республика Корея, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Россия, США, Тайвань, Турция,
Украина, Финляндия, Франция, Чешская Республика, Швейцария, Шри-Ланка (впервые на
выставке);
· 5 национальных павильонов (Германия, Италия (впервые), Китай, Чехия, Швейцария);
· 210 (более 40%) компаний, впервые принявших участие в ЭКВАТЭК;
· 10 890 уникальных посетителей;
· 8 мероприятий деловой программы;
· 650 делегатов.
Выставку посетили специалисты водного сектора, представители органов государственной,
региональной и муниципальной власти, научно-исследовательских, проектных, учебных и
общественных организаций, разработчики технологий, сотрудники компаний-производителей
оборудования и инвестиционных организаций.
Посетители открыли для себя эффективные стратегии развития предприятий отрасли, новые
рыночные подходы к управлению предприятиями водного сектора, современные технологии и
оборудование для сектора водного и водопроводно-канализационного хозяйства.
НОВИНКИ И ИННОВАЦИИ
ЭКВАТЭК выгодно отличают не только масштабы, но и знакомство с инновациями отрасли. На
выставочной площадке всегда представлены последние новинки отрасли, а ведущие эксперты
готовы поделиться эффективными решениями актуальных вопросов сектора.
АО «Мосводоканал»
С презентации новых разработок инженерно-технологического центра «Мосводоканала» открылся первый день работы форума. На стенде компании были представлены технология очистки сточных вод с использованием процесса АНАММОКС, биологическое удаление фосфора, очистка воды гранулированными илами, биотестирование очищенной воды, экологическая защита водоемов, водоприемников от токсичных веществ и другие проекты.
Dow Water Solutions
Новейший программный комплекс WAVE для прогнозирования работы систем ультрафильтрации,
обратного осмоса и ионного обмена презентовала компания Dow. Также были представлены:
мембранные элементы DOW FILMTEC™ FORTILIFE™, разработанные для увеличения степени
повторного использования промышленных вод и уменьшения количества стоков; решения для
минимального жидкого сброса – инновационный подход, позволяющий возвращать до 95% жидкого сброса при стоимости в разы меньше чем системы с нулевым жидким сбросом; новый портфель ионообменных смол AMBERLITE™, включающий помимо классических и инновационные продукты для водоподготовки в промышленности и энергетике.
Компания KSB
С новейшим поколением насосов для ВКХ и цифровыми
разработками для повышения эксплуатационной надежности
оборудования можно было ознакомиться на стенде компании
KSB. Среди новинок: KSB Guard (дистанционный мониторинг
работы насосного парка; MyFlow Technology (цифровая концепция
«умной» производительности нерегулируемых насосов);
канализационные насосы с новыми рабочими колесами;
монтажное приспособление Sewa Slide для удобства технического
обслуживания канализационного насоса Sewabloc и многое
другое. Впервые на стенде можно было увидеть производственный комплекс ООО «КСБ» в Москве,
оценить масштаб строительства и сфотографироваться на фоне нового здания.
Группа ПОЛИПЛАСТИК
В рамках программы импортозамещения Группа ПОЛИПЛАСТИК расширила производственную
линейку наиболее востребованными диаметрами. Одна из новинок, представленных на стенде, -
муфты с закладными нагревателями собственного производства диаметром 110 мм и 160 мм. Ранее
такие муфты выпускались только на европейском рынке. Выпуск муфт в России позволит снизить
отпускную стоимость, что является немаловажным критерием для потребителя, который получит
изделие европейского качества по более низкой цене.
АО «Коминвест-АКМТ»
На выставке компания представила новинку собственного производства в сфере эксплуатации
трубопроводов - каналопромывочную машину КПМ 8000, предназначенную для гидродинамической
прочистки трубопроводов. Насос с производительностью 250 л/мин эффективно устраняет засоры в
сетях при давлении воды на выходе в 250 БАР. Машина оснащается промывочным шлангом длиной
120 м, что позволяет эффективно обслуживать любые городские канализационные сети.
Группа компаний «Взлет»
ГК вызвала неподдельный интерес к своему стенду тремя новыми современными приборами, среди
которых ультразвуковой расходомер УРСВ-310. Этот пластиковый легкий прибор обладает
высокими прочностными характеристиками, снабжен современными интерфейсами для передачи
данных, автономен, высокочувствителен и точен, и при этом недорогой – идеальное решение для
учета воды.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
ГРУНДФОС - мировой лидер в производстве передового насосного
оборудования, который задает тенденции в области технологий
обработки воды, внося свой вклад в обеспечение устойчивого
развития по всему миру, разрабатывая новые технологии,
повышающие качество жизни людей и помогающие бережно
относиться к нашей планете.
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
Компания предлагает широкий спектр инновационных решений,
охватывающих все аспекты фильтрации воды. 50-летний опыт и
инновационные решения позволяют специалистам Pentair находить
нестандартные ответы на актуальные запросы клиентов, а компании
– оставаться мировым лидером в секторе.
Мероприятие проводится один раз в два года, и следующий ЭКВАТЭК состоится в 2020 году.
Всю дополнительную информацию о посещении и участии в ЭКВАТЭК можно получить на сайте
www.ecwatech.ru, по телефону (495) 937 6861 или почте: ecwatech@reedexpo.ru
Контакты для прессы:
Павел Дёмин
+7 495 937 6861 (доб. 185) или +7 926 945 2343
pavel.demin@reedexpo.ru