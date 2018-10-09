ПРОФЕССИОНАЛЫ ВОДНОЙ ОТРАСЛИ ВСТРЕТИЛИСЬ НА ЭКВАТЭК 2018

В Крокус Экспо с 25 по 27 сентября состоялся 13-й Международный водный форум «Вода:

экология и технология» ЭКВАТЭК-2018 – главное событие водной отрасли страны!

Тематика форума ЭКВАТЭК охватывает широкий спектр вопросов, связанных с коммунальным и

промышленным водоснабжением, водоподготовкой и очисткой сточных вод, обработкой осадка,

строительством и эксплуатацией трубопроводных систем и водохозяйственных сооружений. В

течение трех дней специалисты водной отрасли обменялись опытом и информацией, а посетители

ознакомились с новейшими технологиями и решениями для водохозяйственного комплекса.

Основными тематическими экспозициями выставки стали:

· ЭКВАТЭК: оборудование и услуги для решения проблем водного сектора

· СитиПайп: трубопроводные системы коммунальной инфраструктуры

· NO-DIG Москва: бестраншейные технологии строительства и ремонта трубопроводов

· БВ Шоу: бутилирование и бутилированные воды

ИТОГИ МЕРОПРИЯТИЯ

· 486 компаний-участниц, в том числе 215 – зарубежных;

· 25 стран:

Австрия, Беларусь, Бельгия, Венгрия, Германия, Израиль, Испания, Италия, Казахстан, Китай,

Республика Корея, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Россия, США, Тайвань, Турция,

Украина, Финляндия, Франция, Чешская Республика, Швейцария, Шри-Ланка (впервые на

выставке);

· 5 национальных павильонов (Германия, Италия (впервые), Китай, Чехия, Швейцария);

· 210 (более 40%) компаний, впервые принявших участие в ЭКВАТЭК;

· 10 890 уникальных посетителей;

· 8 мероприятий деловой программы;

· 650 делегатов.

Выставку посетили специалисты водного сектора, представители органов государственной,

региональной и муниципальной власти, научно-исследовательских, проектных, учебных и

общественных организаций, разработчики технологий, сотрудники компаний-производителей

оборудования и инвестиционных организаций.

Посетители открыли для себя эффективные стратегии развития предприятий отрасли, новые

рыночные подходы к управлению предприятиями водного сектора, современные технологии и

оборудование для сектора водного и водопроводно-канализационного хозяйства.

НОВИНКИ И ИННОВАЦИИ

ЭКВАТЭК выгодно отличают не только масштабы, но и знакомство с инновациями отрасли. На

выставочной площадке всегда представлены последние новинки отрасли, а ведущие эксперты

готовы поделиться эффективными решениями актуальных вопросов сектора.

АО «Мосводоканал»

С презентации новых разработок инженерно-технологического центра «Мосводоканала» открылся первый день работы форума. На стенде компании были представлены технология очистки сточных вод с использованием процесса АНАММОКС, биологическое удаление фосфора, очистка воды гранулированными илами, биотестирование очищенной воды, экологическая защита водоемов, водоприемников от токсичных веществ и другие проекты.

Dow Water Solutions

Новейший программный комплекс WAVE для прогнозирования работы систем ультрафильтрации,

обратного осмоса и ионного обмена презентовала компания Dow. Также были представлены:

мембранные элементы DOW FILMTEC™ FORTILIFE™, разработанные для увеличения степени

повторного использования промышленных вод и уменьшения количества стоков; решения для

минимального жидкого сброса – инновационный подход, позволяющий возвращать до 95% жидкого сброса при стоимости в разы меньше чем системы с нулевым жидким сбросом; новый портфель ионообменных смол AMBERLITE™, включающий помимо классических и инновационные продукты для водоподготовки в промышленности и энергетике.

Компания KSB

С новейшим поколением насосов для ВКХ и цифровыми

разработками для повышения эксплуатационной надежности

оборудования можно было ознакомиться на стенде компании

KSB. Среди новинок: KSB Guard (дистанционный мониторинг

работы насосного парка; MyFlow Technology (цифровая концепция

«умной» производительности нерегулируемых насосов);

канализационные насосы с новыми рабочими колесами;

монтажное приспособление Sewa Slide для удобства технического

обслуживания канализационного насоса Sewabloc и многое

другое. Впервые на стенде можно было увидеть производственный комплекс ООО «КСБ» в Москве,

оценить масштаб строительства и сфотографироваться на фоне нового здания.

Группа ПОЛИПЛАСТИК

В рамках программы импортозамещения Группа ПОЛИПЛАСТИК расширила производственную

линейку наиболее востребованными диаметрами. Одна из новинок, представленных на стенде, -

муфты с закладными нагревателями собственного производства диаметром 110 мм и 160 мм. Ранее

такие муфты выпускались только на европейском рынке. Выпуск муфт в России позволит снизить

отпускную стоимость, что является немаловажным критерием для потребителя, который получит

изделие европейского качества по более низкой цене.

АО «Коминвест-АКМТ»

На выставке компания представила новинку собственного производства в сфере эксплуатации

трубопроводов - каналопромывочную машину КПМ 8000, предназначенную для гидродинамической

прочистки трубопроводов. Насос с производительностью 250 л/мин эффективно устраняет засоры в

сетях при давлении воды на выходе в 250 БАР. Машина оснащается промывочным шлангом длиной

120 м, что позволяет эффективно обслуживать любые городские канализационные сети.

Группа компаний «Взлет»

ГК вызвала неподдельный интерес к своему стенду тремя новыми современными приборами, среди

которых ультразвуковой расходомер УРСВ-310. Этот пластиковый легкий прибор обладает

высокими прочностными характеристиками, снабжен современными интерфейсами для передачи

данных, автономен, высокочувствителен и точен, и при этом недорогой – идеальное решение для

учета воды.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

ГРУНДФОС - мировой лидер в производстве передового насосного

оборудования, который задает тенденции в области технологий

обработки воды, внося свой вклад в обеспечение устойчивого

развития по всему миру, разрабатывая новые технологии,

повышающие качество жизни людей и помогающие бережно

относиться к нашей планете.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

Компания предлагает широкий спектр инновационных решений,

охватывающих все аспекты фильтрации воды. 50-летний опыт и

инновационные решения позволяют специалистам Pentair находить

нестандартные ответы на актуальные запросы клиентов, а компании

– оставаться мировым лидером в секторе.

Мероприятие проводится один раз в два года, и следующий ЭКВАТЭК состоится в 2020 году.

Всю дополнительную информацию о посещении и участии в ЭКВАТЭК можно получить на сайте

www.ecwatech.ru, по телефону (495) 937 6861 или почте: ecwatech@reedexpo.ru

Контакты для прессы:

Павел Дёмин

+7 495 937 6861 (доб. 185) или +7 926 945 2343

pavel.demin@reedexpo.ru