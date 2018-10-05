КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ОСЕСИММЕТРИЧНЫЕ ОТ ООО «БИРС АРМАТУРА»

Используются для предотвращения обратного потока рабочей среды на трубопроводах, транспортирующих холодную / горячую воду, нефтепродукты, природный газ, пар.
Имеют 2 варианта уплотнения: мягкое (Ф4) или металлическое
Варианты присоединения к трубе:
-фланцевое
-приварное
-межфланцевое
-муфтовое
-штуцерно-ниппельное
DN от 10 до 500
PN 16-250
Материалы корпуса:
-09Г2С (от -60 до 4250С)
-12Х18Н10Т (от -60 до 5600С)
Преимущества клапана осесимметричного:
• малый коэффициент сопротивления;
• постоянная скорость потока;
• работа без биения;
• низкий уровень шума;
• установка клапана в любом пространственном положении;
• клапан является безударным, искробезопасным.
Клапаны не требуют дополнительного обслуживания, и надежно работают в течение всего срока эксплуатации (до 30 лет).
По материалам пресс-службы ООО «БИРС Арматура»