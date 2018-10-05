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КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ОСЕСИММЕТРИЧНЫЕ ОТ ООО «БИРС АРМАТУРА»

05 октября, 2018 7

Используются для предотвращения обратного потока рабочей среды на трубопроводах, транспортирующих холодную / горячую воду, нефтепродукты, природный газ, пар.

Имеют 2 варианта уплотнения: мягкое (Ф4) или металлическое

Варианты присоединения к трубе:

-фланцевое

-приварное

-межфланцевое

-муфтовое

-штуцерно-ниппельное

DN от 10 до 500

PN 16-250

Материалы корпуса:

-09Г2С (от -60 до 4250С)

-12Х18Н10Т (от -60 до 5600С)

Преимущества клапана осесимметричного:

• малый коэффициент сопротивления;

• постоянная скорость потока;

• работа без биения;

• низкий уровень шума;

• установка клапана в любом пространственном положении;

• клапан является безударным, искробезопасным.

Клапаны не требуют дополнительного обслуживания, и надежно работают в течение всего срока эксплуатации (до 30 лет).

По материалам пресс-службы ООО «БИРС Арматура»


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