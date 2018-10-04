ЖУРНАЛ ТПА ВРУЧИЛ АРМАТУРНЫЙ ОСКАР-2018

3 октября 2018 года в рамках Петербургского Международного Газового Форума и выставки РОС-ГАЗ-ЭКСПО в Санкт-Петербурге состоялось вручение специальной награды «Арматурный Оскар ТПА ― 2018», учреждённой в 2006 году МЦ «ТПА».

Видеоролик об учреждении и истории награды >>





В этом году лауреатами награды стали:

Поносов Георгий Иванович, генеральный директор ООО «ПРИВОДЫ АУМА»

Родился в Пермской области в 1966 году, в семье учителей. После окончания средней школы поступил в Московский инженерно-физический институт на факультет технической физики, специализация – «Конструирование ядерных энергетических установок». По окончании института занимался диссертационной работой, посвященной ультразвуковым методам контроля циркониевых труб тепловыделяющих элементов ядерного реактора. В силу жизненных обстоятельств оставил научную деятельность, оказавшись в арматуростроительной отрасли. С 1989 по 1993 год работал в компании Xena, занимался поставками оборудования неразрушающего контроля для элементов трубопроводов. С 1993 по 1999 год работал в компании «Роторк» руководителем офиса.

В 2001 году основал компанию «ПРИВОДЫ АУМА» и возглавляет ее по сей день. Под его руководством АУМА выросла в крупное предприятие, имеющее подразделения и представительства во всех регионах Российской Федерации, в странах СНГ, Украине и Монголии. Компания является одним из лидеров рынка автоматизации электроприводной арматуры.

Пермяков Алексей Владимирович, генеральный директор ООО «БРОЕН»

Родился в Туле в 1964 году, в семье военнослужащего. После окончания московской средней школы поступил в Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова на химический факультет. По окончании Университета много лет занимался научной работой, имеет публикации в научных журналах по теме высокотемпературных сверхпроводников.

Принимался за написание диссертации, но жизнь внесла свои коррективы, наступили интересные девяностые. Прошел школу маркетинга и коммерческой деятельности в российских подразделениях известных международных компаний, таких как «Марс», «Кока-Кола», «Крафт-Фудс», где достиг позиции директора по продажам. Но в силу влечения к механике, инженерной технике и строительству нашел интересное продолжение карьеры в компании «Гроэ», несколько лет возглавлял представительство в Москве. В настоящее время уже 9 лет возглавляет «Броен Россия», за это время копания достроила завод в Коломенском районе, наладила выпуск шаровых кранов для теплоснабжения и газа диаметром до 1200 мм и стала заметным игроком на очень конкурентном рынке арматуростроения.

Крымшамхалов Азрет Индрисович, генеральный директор ООО «Самсон Контролс»

Родился в 1976 году, получил два высших образования – юридическое и техническое. Три года года профессионально занимался поставками сложной специальной арматуры в Россию из Европы.

С 1997 года начал работать в SAMSON в Германии. Начинал в продажах в инженерном отделе, развивал региональную сеть, затем был назначен главой представительства SAMSON по странам СНГ. 7 лет назад стал генеральным директором «Самсон Контролс» в России и в 2013 году инициировал создание производства в России, став человеком, претворившим инициативу

в реальность – в Новочеркасске с нуля построен завод SAMSON. С именем Азрета Индрисовича связано создание инжиниринговых и сервисных центров SAMSON в стране. Девиз: «ДЕЛА важнее слов».

Технократ, владеет двумя иностранными языками: немецким и английским. За спиной – повышение квалификации в Германии: 4-летнее обучение на промышленного менеджера с прохождением практики на предприятии SAMSON AG.

Напомним, «Арматурный Оскар» присуждается за выдающиеся достижения в арматуростроении, в области конструирования, инжиниринга, внедренческой или коммерческой деятельности, реализации инвестиционных и бизнес-проектов, а также деятельности ассоциаций и общественных организаций. Номинантами на получение награды могут стать руководители и специалисты российских и зарубежных компаний, деятельность которых оказала заметное влияние на рынок трубопроводной арматуры России в течение текущего года. Имена лауреатов озвучиваются непосредственно на церемонии награждения.