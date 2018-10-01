КОРПОРАЦИИ «СПЛАВ» ИСПОЛНИЛОСЬ 40 ЛЕТ

Флагман новгородского арматуростроения – корпорация «Сплав» – в минувшую пятницу отметил юбилей. 40 лет назад в Новгороде начали производить краны и задвижки, без которых и сегодня не будут работать атомные электростанции и нефтеперегонные заводы.

Вместить весь коллектив корпорации «Сплав» в одном зале – задача не из легких. Сегодня на предприятии трудится свыше 900 человек. Да и производство не остановишь, даже ради празднования 40-летнего юбилея. Так что кто-то в этот день продолжает трудится в цехах, кто-то находится в отпуске. Остальные в назначенный час собираются в фойе. Праздник хоть и профессиональный, для большинства из них значимый.

Поздравляя работников предприятия с праздником, председатель Совета директоров группы компаний «Сплав» Илья Клебанов отметил, что сегодня корпорация – крупнейший производитель трубопроводной арматуры для атомной отрасли и нефтегазохимического комплекса. «Сплав был создан в 1978 году и 40 лет гордо несет звание новгородского арматурного завода, с которого начинал путь. Сегодня это целая железная корпорация. Благодарю всех, кто сейчас работает на заводе. У нас были непростые времена, но я вам обещаю, что они закончились. Мы встали на новый путь развития», – отметил Илья Клебанов.

Глава региона Андрей Никитин отметил, что 40 лет – это серьезный срок, за который корпорация «Сплав» сумела стать визитной карточкой Новгородской области.

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин заявил: «Для нас очень важно ваше благополучие, для нас очень важно, чтобы компания развивалась, потому что это одна из тех компаний, которая формирует лицо Новгородской области. И я хочу заверить, что правительство Новгородской области всегда будет вас поддерживать, стараться создавать максимально комфортные условия для развития предприятия».

Слесарь механосборочных работ Александр Шерстобитов отработал на предприятии 36 лет. Он рассказал: «Моя работа заключается в том, что я собираю арматуру для АЭС, для подлодок, всю арматуру, которая нужна нам и нашей стране». Важность его работы сложно переоценить. Атомные электростанции России и зарубежья – Китая, Индии, Ирана и тех стран, где АЭС построены по нашим проектам, – без их продукции вряд ли обойдутся. «Сплав» – один из ведущих поставщиков трубопроводной арматуры и оборудования.

В настоящее время компания представляет собой корпорацию с полным циклом производства. Постоянно внедряются новые технологии. И сегодня «Сплав» делает ставки не только на атомную промышленность, но и на вагоностроение и производство трубопороводов для нефтяной и газовой промышленности.

По материалам пресс-службы правительства Новгородской области