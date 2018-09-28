ПРИГЛАШАЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ НА РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ГОСТ НА ФЛАНЦЫ В РАМКАХ ВЫСТАВКИ «РОСГАЗЭКСПО»

Общий план рабочего совещания

Тема: «О принятии мотивированного решения вопроса о возможности применения фланцев из заготовок, полученных методом ЦЭШЛ, в различных условиях эксплуатации»

Место проведения: Санкт-Петербург, КВЦ «ЭКСПОФОРУМ», Красный зал, Павильон G.

Начало совещания: 3 октября 2018 года в 14:00, регистрация – с 13:30.

1. Вступительное слово. Проблема, предлагаемый формат обсуждения, ЗАДАЧА совещания – что получить на выходе (до 5 минут).

2. АО «НПФ «ЦКБА»: Позиция разработчика ГОСТ на фланцы (до 10 минут).

3. Экспертные организации. Институты, РОСТЕХНАДЗОР (до 5 минут).

4. Ассоциации НПАА и ЛенАЛ. Возможности профессиональных ассоциаций в организации решения проблемы (до 5 минут).

5. Как решить проблему? Дискуссия (до 3 минут). Заводы – изготовители арматуры и деталей трубопроводов (в том числе фланцев), литейные заводы, потребители, поставщики, специалисты, ветераны отрасли и др.

6. Подведение итогов. Рекомендации, решения, обращения (выступления до 3 минут).

7. Организация рабочей группы специалистов (при необходимости).

Окончание работы совещания – 15:30. Вход бесплатный.

Дополнительная информация и регистрация: +7 921 932 0897 Грак Дмитрий Георгиевич, dgrak@mail.ru.

В работе совещания подтвердили участие: АО «НПФ «ЦКБА», Московское ЦКБА, НПАА, Российская ассоциация литейщиков, Ассоциация литейщиков «ЛенАЛ» (СПб и Лен. область), Завод деталей трубопроводов «Реком», Сибирский завод металлоизделий, Завод кольцевых заготовок, ПКФ «Сибметалл-Омск», АО «ОЗНО», НПФ «МКТ-АСДМ», Завод «Тяжпромарматура» (Алексин), Завод «УралТрубоДеталь», Завод «Нефтехим», Завод специальной промышленной арматуры, ООО «РОДОНИТ», Электромеханический завод «Промэнерго», ООО «ОНИКС», НПО «АЗАТОМ», ГК «РУСТ», ООО «ИЛЬМА», ООО «АЭСК» и др.

Приглашены экспертные и инжиниринговые компании: НИЦ «Курчатовский институт» - ЦНИИ КМ «Прометей» (подтвердили), ГНЦ РФ АО «НПО «ЦНИИТМАШ» (подтвердили), РОСТЕХНАДЗОР, АО «Газпром Оргэнергогаз»; АО «ВНИИНЕФТЕМАШ», ООО «НТП ЦЕНТРХИММАШ», АО «НИИхиммаш», ЗАО «ПХИ», АО «Гипротрубопровод», АО «ИРКУТСКНИИХИММАШ», ООО «Газпром ВНИИГАЗ», ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П.Бардина», ООО «НИИ «Транснефть» и др.