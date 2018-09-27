КОМПАНИЯ LD ПРОВЕЛА СЕМИНАР В ТАШКЕНТЕ

19 сентября в Ташкенте прошел семинар для проектировщиков и монтажников теплосетевых компаний Узбекистана. Семинар прошел в амфитеатре коворкинг-центра GroundZero при содействии ЧП «VERTEX DEVELOP GROUP». Директор по маркетингу компании LD Александр Балаев рассказал о преимуществах шаровых кранов LD специалистам энергоснабжения.

В ходе мероприятия было рассказано об истории компании, о инновациях в производстве, о ведущих позициях продукции завода, а также о конкурентных преимуществах перед другими видами запорной арматуры. Продукция компании LD уже хорошо зарекомендовала себя на рынке трубопроводной арматуры Узбекистана.

В августе сотрудники Vertex Develop Group (г.Ташкент) прошли обучение по производству и монтажу продукции компании LD. Наше предприятие готово делиться знаниями с партнерами и всячески содействует в организации экскурсий и выездных семинаров.





По материалам пресс-службы LD