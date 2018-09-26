Дан старт главному форуму водной индустрии ЭКВАТЭК 2018

Вчера в Крокус Экспо начал работу международный водный форум ЭКВАТЭК-2018. Журнал ТПА также побывал на этом масштабном мероприятии и провел ряд деловых встреч с компаниями отрасли арматуростроения, которых в этом году на форуме собралось около 20-25.





























Главное событие года для профессионалов водной отрасли – ЭКВАТЭК-2018 – объединяет на своей площадке компании-производителей техники, оборудования и готовых решения для водного сектора с профессионалами, занятыми каждодневным решением задач по водоподготовке и водоотведению как в коммунальном хозяйстве, так и в промышленности. Мероприятие позволяет участникам и посетителям поддержать существующие и завязать новые деловые знакомства, существенно расширив свои клиентские базы всего за три дня работы.

В течение этих дней будут работать стенды более 500 компаний из Беларуси, Бельгии, Венгрии, Германии, Израиля, Испании, Италии, Казахстана, Китая, Республики Корея, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши, России, Соединенных Штатов Америки, Тайваня, Турции, Украины, Финляндии, Франции, Чешской республики, Швейцарии, Шри-Ланки.

208 компаний принимают участие в ЭКВАТЭК впервые.

Компании представят самые актуальные решения в области коммунального и промышленного водоснабжения, водоподготовки и очистки сточных вод, строительства и эксплуатации трубопроводных систем. Здесь можно будет найти возможности для решения любых, в том числе, нестандартных технических задач, стоящих перед специалистами-водниками, и уже проверенные на практике готовые решения.

Среди экспонентов представлены: компания Грундфос, Пентэйр, Экополимер, Экотон, КСБ, Зульцер Пампс, Андритц, Кемира, ВОДАКО, Аурат, ЛИТ и многие другие.

На выставке работает пять национальных павильонов: Германии, Китая, Чехии, Швейцарии и - впервые - Италии!

Работа ЭКВАТЭК продлится до 27 сентября включительно.

Время работы: 25-26 сентября – с 10:00 до 18:00, 27 сентября – с 10.00 до 17.00 Место проведения: Крокус Экспо, Павильон 1, Залы 1-3-4

По материалам пресс-службы организаторов