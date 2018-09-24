TEMPER сертифицировал шаровые краны в системе EHP/003

В ходе проведенной инспекции экспертом технической инспекции http://www.tisr.sk был осмотрен действующий производственный комплекс компании ТЕМПЕР, проведен аудит системы менеджмента качества предприятия и техническая документация. По итогам инспекции продукция компании ТЕМПЕР получила аккредитацию в системе EHP/003 для поставок в страны Евросоюза. Запись о прохождении сертификации на официальном сайте EHP.

Ассоциация "Еврохит энд Пауэр" объединяет сектора энергетики, связанные с комбинированной выработкой тепло и электроэнергии, централизованного тепло- и холодоснабжения, в Европе и за ее пределами. Коллективными членами ассоциации являются: 32 национальные ассоциации централизованного теплоснабжения (в том числе все ассоциации стран, входящих в ЕС), предприятия, обслуживающие системы централизованного теплоснабжения, индустриальные ассоциации и компании, производители, исследовательские институты, консалтинговые и другие компании, вовлеченные в сектор теплоснабжения. "Еврохит энд Пауэр" работает над энергобалансом, учитывая экологические аспекты, что выражается в продвижении концепций: CHP/DHC (комбинированная выработка / централизованное тепло- и холодоснабжение), использование отбросного тепла и возобновляемых источников энергии в целях энергоэффективности, создание международных консорциумов для увеличения внедрения инноваций и дальнейшего развития теплоснабжения. Ассоциация регулярно взаимодействует с Европейской Комиссией, Европейским Парламентом, Евростатом(Eurostat), Европейским комитетом по стандартизации, Энергетической Хартией(the Energy Charter), Международным Энергетическим Агентством(IEA) и множеством других институтов.

По материалам пресс-службы ООО «Темпер»