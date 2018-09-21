ЧЕШСКИЙ ABO VALVE ПЕРЕНОСИТ ПРОИЗВОДСТВО В СМОЛЕНСК

Компания «ABO valve» переносит часть производственных мощностей в Смоленск. Здесь располагается филиал предприятия. Основная причина – дефицит рабочей силы.

Компания ABO valve была создана в 1993 году в результате слияния чешской фирмы Siwatec и французской BURACCO SA. Главный офис и производственные мощности компании до сих пор были расположены в Оломоуце, у ABO valve имеется представительство более чем в 50 странах, в том числе бывших республиках СССР, включая Прибалтику и Украину. По итогам 2017 года ABO valve отчиталась о существенном сокращении выручки почти на 5% – до 278 млн крон. Чистая прибыль снизилась почти в 3 раза – с 22,1 млн крон (2016 г.) до 7,9 млн (2017 г.).

Ухудшение экономических показателей, а также недостаток квалифицированных работников подтолкнули ABO valve к переносу части производственных мощностей на свой завод в Смоленске. Владелец компании Мирослав Штудент пояснил, что «переезд» пока коснётся только токарных станков с числовым программным управлением (ЧПУ или computer numerical control – CNC) средних размеров и горизонтального расточного станка Н630. «Не исключаю, что в будущем их число увеличится. А пока мы изучим результаты работы данных двух станков», – добавил Штудент.

По его словам, на решение перевезти в Россию часть оборудования повлиял фактор низких зарплат. «РФ – интересный рынок с хорошими условиями работы. Местное население хочет трудиться, интересуется работой, а чехи хотят только мобильные телефоны, различные бонусы и прочую чепуху», – посетовал владелец ABO valve.

«Но тратить время зря я не хочу, так как у нашей компании очень много заказов, причём часть мы не успеваем выполнить. Наибольший спрос на нашу продукцию наблюдается на Ближнем Востоке, в России, а также в Чешской Республике. Мы ожидаем, что в 2018 году выручка превысит 20 млн евро, однако количество заказов сокращается, и мы должны искать пути оптимизации работы фирмы», – добавил Мирослав Штудент.

В качестве негативных факторов, которые влияют на деятельность ABO valve, он также назвал колебания курсов валют. «Падает турецкая лира, в Америке также возникают проблемы из-за ослабления доллара. Чехия уже давно должна была принять евро в целях стабилизации ситуации на валютном рынке. Тогда бы, возможно, нам не пришлось переносить часть производства в другую страну», – отметил бизнесмен.

ABO valve – не единственная чешская компания, которая решилась на открытие или расширение собственного производства в Российской Федерации. Таким образом бизнес адаптируются к новым реалиям работы на рынке в условиях санкционной войны между Россией и Западом и продолжающихся структурных изменений в российской экономике.

По материалам портала «Пражский телеграф»