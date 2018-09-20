В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПРОЙДЕТ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ «АРМАТУРНЫЙ ОСКАР ТПА – 2018»

В рамках Петербургского Международного Газового Форума 3 октября 2018 года в Санкт-Петербурге состоится вручение специальной награды «Арматурный Оскар ТПА ― 2018», учреждённой в 2006 году МЦ «ТПА».

Видеоролик об учреждении и истории награды >>

«Арматурный Оскар» присуждается за выдающиеся достижения в арматуростроении, в области конструирования, инжиниринга, внедренческой или коммерческой деятельности, реализации инвестиционных и бизнес-проектов, а также деятельности ассоциаций и общественных организаций. Номинантами на получение награды могут стать руководители и специалисты российских и зарубежных компаний, деятельность которых оказала заметное влияние на рынок трубопроводной арматуры России в течение текущего года. Имена лауреатов озвучиваются непосредственно на церемонии награждения.

Вручение награды состоится 3 октября в 15:30 во время научно-технического-семинара «Трубопроводная арматура для газовой и других отраслей промышленности: проблемы и решения» (организаторы – международный журнал ТПА и ООО «ФАРЭКСПО», генеральный спонсор – ООО «ИЛЬМА»).

Место проведения: Санкт-Петербург, КВЦ «ЭКСПОФОРУМ», Красный зал, Павильон G.

Начало церемонии: 3 октября 2018 года в 15.30.

Международный журнал «Трубопроводная арматура и оборудование» E-mail: dgrak@mail.ru, annatpa@inbox.ru

Тел.: (812) 932-08-97