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БИРС Арматура представляет соленоидные клапаны КС 2501

20 сентября, 2018 2

Клапан соленоидный КС 2501, входящий в номенклатуру наденого российского производителя ООО «БИРС Арматура», предназначен для дистанционного регулирования расхода ингибитора, а также дистанционного перекрытия потока ингибитора.

 

* Транспортируемая среда: метанол по ГОСТ 2222-95, природный газ и регенерированный метанол без механических примесей

* Номинальное (условное) давление, МПа – 25,0

* Условный проход, мм – 8

* Расход ингибитора (Кv), л/час – 32; 61,2; 110

* Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 – А

* Вид действия – нормально-закрытый

* Маркировка взрывозащиты - 1ExdIIBT4

* Вид соединения с трубопроводом – резьбовое с шаровым ниппелем 2-12 (О12х2) по ГОСТ 22525-77

* Корпусные детали: Сталь 10880, 20880,12Х18Н10Т

* Запорный орган: Сталь 12Х18Н10Т, ЭИ943, фторопласт-4

* Срок службы клапана – 30 лет

 

Адрес: г. Чебоксары, пр. Тракторостроителей, 84

Сайт: www.birsarm.ru

Почта: market@birsarm.ru

Тел.: (8352) 709-006

 

По материалам пресс-службы ООО «БИРС Арматура»


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