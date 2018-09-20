БИРС Арматура представляет соленоидные клапаны КС 2501

Клапан соленоидный КС 2501, входящий в номенклатуру наденого российского производителя ООО «БИРС Арматура», предназначен для дистанционного регулирования расхода ингибитора, а также дистанционного перекрытия потока ингибитора.
* Транспортируемая среда: метанол по ГОСТ 2222-95, природный газ и регенерированный метанол без механических примесей
* Номинальное (условное) давление, МПа – 25,0
* Условный проход, мм – 8
* Расход ингибитора (Кv), л/час – 32; 61,2; 110
* Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 – А
* Вид действия – нормально-закрытый
* Маркировка взрывозащиты - 1ExdIIBT4
* Вид соединения с трубопроводом – резьбовое с шаровым ниппелем 2-12 (О12х2) по ГОСТ 22525-77
* Корпусные детали: Сталь 10880, 20880,12Х18Н10Т
* Запорный орган: Сталь 12Х18Н10Т, ЭИ943, фторопласт-4
* Срок службы клапана – 30 лет
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По материалам пресс-службы ООО «БИРС Арматура»