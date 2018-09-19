«Гусар» — участник программы по обмену производственными практиками

Гусевский арматурный завод «Гусар» принял участие в первом этапе всероссийской программы обмена лучшими практиками повышения производительности труда, проходившем c 6 по 7 сентября в Рязанской области на двух крупнейших предприятиях региона. Мероприятие, организатором которого выступили Общероссийский народный фронт и Центр мониторинга развития промышленности, объединило в формате стажировки представителей 30-ти российских предприятий.

«Мы поддерживаем данную инициативу и считаем, что именно обмен опытом между российскими компаниями во всех сферах деятельности послужит толчком к развитию как самого предприятия, так и отрасли в целом, — отмечает генеральный директор ООО «Гусар» Александр Березкин. — Повышению производительности труда на заводе мы уделяем большое внимание и готовы делиться наработанным опытом. В своей работе мы стараемся оперативно внедрять новые эффективные технологии, как, например, при производстве нефтегазового оборудования, используемого для бурения и строительства подводных скважин, — системы придонных подвесок (Mudline), которое мы производим по лицензии шотландской компании Plexus».

«Обмен лучшими практиками по организации эффективных производственных систем должен происходить постоянно. Это позволит сотням российских компаний оперативно перенимать опыт предприятий-лидеров, добившихся высокого качества организации труда и рабочих мест. Это поможет решению майского указа Президента в части ускоренного роста производительности труда и несырьевого экспорта, поскольку только эффективные компании способны завоевывать внешние рынки», — прокомментировал Илья Семин, координатор проекта ОНФ «Профстажировки», модератор площадки ОНФ «Производительность труда и поддержка занятости» (по материалам пресс-службы Центра мониторинга развития промышленности).

По материалам пресс-службы ООО «Гусар»