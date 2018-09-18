ПОВЕСТКА ДНЯ РАБОЧЕГО СОВЕЩАНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 3 ОКТЯБРЯ 2018

Тема: «О принятии мотивированного решения вопроса о возможности применения фланцев из заготовок, полученных методом ЦЭШЛ, в различных условиях эксплуатации»

Место проведения: Санкт-Петербург, КВЦ «ЭКСПОФОРУМ», Красный зал, Павильон G.

Начало совещания 3 октября 2018 года в 14.00, регистрация – с 13:30.

1. Вступительное слово. «История вопроса» и обзор писем в журнал ТПА о ситуации с ГОСТ 33259;

2. О проведении испытаний заготовок фланцев, полученных методом ЦЭШЛ. Отчеты по комплексным испытаниям образцов фланцев из ЦШЭЛ (ООО «Самарский ИТЦ», ПК ЦНТУ «Прометей») и Протоколы механических испытаний заготовки фланца, изготовленного методом ЦЭШЛ (ЗАО НДЦ НПФ «Русская лаборатория», ЗАО «Завод Сибгазстройдеталь»);

3. Перспективный способ изготовления фланцев по ГОСТ 33259 на Заводе кольцевых заготовок;

4. Результаты введения ГОСТ 33259 на фланцы с точки зрения Завода «Промэнерго»;

5. Позиция других производителей фланцев и арматурных заводов, прибывших на совещание

(АО «ОЗНО», НПФ «МКТ АСДМ», ООО «Завод деталей трубопроводов «РЕКОМ»,

Завод специальной промышленной арматуры и др.);

6. Выступление разработчика ГОСТ 33259-2015 АО «НПФ «ЦКБА»;

7. О позиции Ростехнадзора и экспертных инжиниринговых организаций, прибывших на совещание;

8. Предложения по организации работ от профессиональных ассоциаций НПАА, РАЛ и ЛенАЛ;

9. Дискуссия (выступления до 5 минут);

10. Выработка решений Совещания, создание рабочей группы для организации дальнейших мероприятий.

Окончание работы совещания до 16:00.

Обращаем ваше внимание на то, что Вы можете прислать предложения по организации и проведению рабочего совещания до 27 сентября 2018 года.

Дополнительная информация: +7 921 932 0897 Грак Дмитрий Георгиевич, dgrak@mail.ru.

Данные по состоянию на 18 сентября.