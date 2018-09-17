ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД – ЛУЧШИЙ ПОСТАВЩИК ОТРАСЛИ

На конференции «Нефтегазпереработка-2018» (Москва, 12 сентября) награждены лучшие поставщики отрасли по итогам ежегодного прямого опроса нефтяников и газовиков. Об этом Информ-Девону сообщили организаторы мероприятия – «Московские нефтегазовые конференции».
Победителями рейтинга стали:
* насосно-компрессорное оборудование - «ГМС Ливгидромаш» (Группа ГМС) и Atlas Copco;
* печное оборудование - «Алитер-Акси»;
* центробежные насосы - «Волгограднефтемаш» и Sulzer Pumpen GmbH;
* емкостное оборудование - «Волгограднефтемаш»;
* аппараты воздушного охлаждения - «Бормаш»;
* трубопроводная арматура - «Воткинский завод»;
* теплообменное оборудование - Бугульминский Механический завод ПАО «Татнефть» и Alfa Laval;
* КИП и автоматика, электротехническая продукция - «ДС Контролз» и Yokogawa;
* электротехническая продукция - «ГК «Электрощит» - ТМ Самара», Legrand и Schneider Electric.
Спонсорами конференции «Модернизация производств для переработки нефти и газа» (Нефтегазопереработка-2018) выступили Банк ГПБ, Самарский завод электромонтажных изделий, Рязанский завод кабельных конструкций, ИК «АСЭ», «Прософт-Системы».
Участники мероприятия получили новый выпуск настенной карты «Российская нефтегазопереработка - 2018», справочник «Нефть и Газ» и аналитические материалы по реализуемым в РФ проектам. Материалы дополнены информацией об основных установках для производства нефтепродуктов с описанием стадий модернизации, видов производственных процессов, мощности, сроков ввода в эксплуатацию и прочих характеристик.
По материалам ИА «Девон»