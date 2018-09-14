АБС ЗЭИМ АВТОМАТИЗАЦИЯ ОТМЕТИЛА 60-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Вчера в г. Чебоксары состоялось торжественное мероприятие, посвященное празднованию 60-летия предприятия группы компаний «АБС Электро» - ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация». В праздновании приняли участие официальные лица - Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев, Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики Владимир Аврелькин, а также руководство ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» и группы компаний «АБС Электро».

Михаил Васильевич в своей поздравительной речи акцентировал внимание на том, что сегодня предприятие осваивает новые линейки интеллектуальной продукции, внедряет инновационные разработки, активно решает задачи по импортозамещению, расширяет экспортный потенциал. Он подчеркнул, что достижения ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» - это результат деятельности сплоченного трудового коллектива менеджеров, ученых, разработчиков, которые свои передовые идеи внедряют в производство.

Вице-президент «АБС Электро» Ирина Харисова отметила, что последние 4 года для ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» были очень успешными, и за этот период объем выпуска продукции и налоговые отчисления предприятия в бюджеты всех уровней выросли почти в 2 раза.

Ирина Владимировна обратила особое внимание на то, что интеллектуальная электроприводная техника, выпускаемая ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация», была успешно представлена на крупнейших международных выставках, где вызывала большой интерес и получила исключительно положительные отзывы со стороны зарубежных партнеров, а разработки предприятия в этой области производят ощутимый вклад в построение экономики знаний и развитие цифровой экономики, являющейся будущим России и мира.

В ходе мероприятия состоялась церемония вручения государственных наград трудовым героям ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация». Распоряжением Главы Чувашской Республики за вклад в развитие машиностроения в Чувашской Республике объявлена благодарность коллективу ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация».

Приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации за большой личный вклад в развитие промышленности, многолетний добросовестный труд Почетные грамоты присуждены Директору по науке и техническому развитию А. Дарвину и оператору лазерной установки С. Игнатьеву. Помимо этого за успехи, достигнутые в работе и многолетний добросовестный труд Почетной грамотой Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики награждены 18 сотрудников ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация». Почетные награды лично вручали Михаил Игнатьев и Владимир Аврелькин.

В рамках мероприятия по итогам традиционного конкурса «Лучшая бригада», целью которого являются постоянное повышение производительности труда и качества выпускаемой продукции, состоялась церемония награждения лучших бригад ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация», а также лучших сотрудников предприятия в номинации «Молодые таланты» и «Наставники».

Коллектив предприятий группы компаний «АБС Электро» присоединяется к поздравлениям и желает ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» дальнейшего поступательного роста, процветания, реализации намеченных планов, а также стремительного укрепления своих позиций на рынке.

По материалам пресс-службы ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация»