ПРОИЗВОДСТВО АДЛ СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ МЕЖДУНАРОДНОГО СТАНДАРТА ISO 9001:2015

Компания АДЛ успешно прошла ресертификационный аудит системы менеджмента качества (СМК) и подтвердила соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001:2015. Аудит проводился ведущими специалистами одного из крупнейших европейских сертификационных центров — компании DNV GL.

Экспертиза подтвердила, что процессы проектирования, производства и поставки трубопроводной арматуры, парового оборудования, насосного оборудования, электрооборудования и автоматики в компании АДЛ соответствуют требованиям новой версии международного стандарта ISO 9001, таким образом, действие ранее выданного сертификата № 190535-2015-AQ-MCW-FINAS было вновь подтверждено. Напоминаем, что первый сертификат соответствия стандарту ISO 9001:2008 компания АДЛ получила в октябре 2012 года.

В аудите системы принимали участие все структурные подразделения компании, включая производственные участки, отделы проектирования и разработки, обеспечения качества и многие другие. В рамках сертификационных процедур были проанализированы не только документальные материалы, но и проведены практические инспекции деятельности действующих производственных линий.

Результаты аудита свидетельствуют о том, что в системе менеджмента качества компании АДЛ эффективно внедрены и применены новые требования и принципы международного стандарта ISO 9001:2015, что гарантирует высокое качество производимой продукции.

По материалам пресс-службы АДЛ