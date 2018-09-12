ИЛЬМА ПРОВЕДЁТ «ШКОЛУ ГЕРМЕТИЗАЦИИ» ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ХИМИЧЕСКОЙ И ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

18 сентября 2018 г. в Санкт-Петербурге в Учебном центре компании «ИЛЬМА» по адресу: ул. Генерала Хрулева д. 8 состоится научно-практический семинар: «Герметизация и сервисное обслуживание разъемных соединений ответственного оборудования в химической и целлюлозно-бумажной промышленности».

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Данное мероприятие пройдёт в рамках проекта «Школа герметизации», целью которого является развитие теоретических и практических навыков в области уплотнительной техники у специалистов предприятий различных отраслей. Семинары имеют отраслевую специализацию и организованы таким образом, чтобы максимально способствовать решению конкретных задач каждого из участников, а также обмену опытом между специалистами, которые непосредственно занимаются выбором и установкой уплотнений в разъёмные герметичные соединения.

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На семинаре специалисты научно-производственной компании «ИЛЬМА» продемонстрируют технические и экономические преимущества от применения современных технологий герметизации, а также дадут практические рекомендации по выбору, монтажу и эксплуатации промышленных уплотнений. Участники семинара пройдут обучение для работы в бесплатной расчетной программе KLINGERexpert, с помощью которой можно подобрать подходящий уплотнительный материал для заданных условий эксплуатации. В рамках семинара также запланирована экскурсия на производство компании «ИЛЬМА», а также практикум по вырезке фланцевых прокладок из листовых материалов на мобильном немецком оборудовании Peters. Приглашённые технические специалисты предприятий химической и целлюлозно-бумажной промышленности будут иметь возможность включить в программу семинара наиболее актуальные темы и, что немаловажно, продолжить начатый диалог с экспертами уже после завершения семинара для составления подробного плана решения поставленных задач.

Каждый участник семинара получит комплект информационных материалов, образцы продукции, а также Сертификат о прохождении обучения в «Школе герметизации». Участие в семинаре – бесплатное. Заявки на участие принимаются по телефону (812) 326-60-18 или электронной почте pr@ilma-sealing.com. Количество мест ограничено. Просим регистрироваться заранее.

По материалам пресс-службы ООО «ИЛЬМА»