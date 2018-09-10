«СПЛАВ» ПОСЕТИЛИ ПОЛНОМОЧНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ГУБЕРНАТОР НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

6 сентября Корпорацию «Сплав» посетили полномочный представитель Президента Российской Федерации по Северо-Западному федеральном округу Александр Беглов и губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Наталья Орловская, заместитель генерального директора МК «Сплав» по экономике и финансам:

— Мы — одно из основных градообразующих, динамично развивающихся предприятий региона с большими перспективами. «Сплав» сейчас выходит на оборонный рынок, и не удивительно, что мы вызываем интерес. Полпред отметил, что мы не только заботимся о развитии и модернизации производства, но не забываем и о социальной сфере, создавая комфортные условия труда для наших специалистов.

Также Александр Беглов отметил, что за свою 40-летнюю историю Корпорации удалось сохранить костяк высококвалифицированных, преданных своему делу специалистов – сегодня коллектив «Сплава» примерно на 30% состоит из людей старше 50 лет.

В ходе рабочего визита гости осмотрели производство, в частности, посетили механосборочный цех и модернизированный цех по выпуску крупногабаритных металлоконструкций для таких гигантов отечественной промышленности, как «Транснефть», «Газпром», «Росэнергоатом».

После экскурсии по предприятию Александр Белов, Андрей Никитин и генеральный директор основного производственного подразделения «Сплава» — ПАО «Контур» — Сергей Карасев встретились с работниками Корпорации. На встрече, которая прошла в недавно открывшемся цехе крупногабаритных металлоконструкций, с трудовым коллективом гости обсудили перспективы развития промышленности в области, появление новых технологий в производстве и другие вопросы:

Александр Беглов, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе:

— Появляется новое оборудование и люди, которые могут работать именно на этом программном оборудовании, повышается производительность. Конечно, это влияет на себестоимость продукции. И самое важное, что у вас заказы есть до августа 2019 года, то есть практически на целый год вы уже обеспечены работой.

По материалам пресс-службы МК «Сплав»