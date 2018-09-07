ШАРОВЫЕ КРАНЫ «ТЕРМО» ПРОИЗВОДСТВА ГЭСС-ПРОМ

В августе 2018 года завод «ГЭСС-пром» разработал и выпустил шаровые краны линейки «ТЕРМО». Краны этой линейки предназначены для использования в паровых и конденсатных сетях, системах горячего масла, мазута и других не агрессивных по отношению к материалам средах. Также их можно использовать в сетях теплофикации и в промышленности.

Шпиндель крана уплотнен кольцами из графита, что исключает его вылетание. Графитовое уплотнение можно подтягивать.

Краны линейки «ТЕРМО» производятся в цельносварном и разборном исполнениях и по виду присоединения к трубопроводу делятся на:

- Фланцевые - Под приварку - С внутренней резьбой - Резьба / сварка

Завод «ГЭСС-пром» был основан в г. Йошкар-Оле в 2009 г. Основным видом выпускаемой продукции на сегодняшний день являются стальные шаровые краны от 15 до 200 диаметра. Современный парк станков и численность рабочего персонала более 80 человек позволяют заводу выпускать до 100000 кранов в год. Благодаря развитой дилерской сети и представительствам в регионах страны продукция завода «ГЭСС-пром» получила широкое признание и лестные отзывы покупателей.

По материалам пресс-службы Завода «ГЭСС-пром»