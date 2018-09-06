Транснефть эффективно сотрудничает с ООО «ГУСАР»

5 сентября 2018 года делегация ПАО «Транснефть» под руководством вице-президента П.А. Ревель-Муроза в ходе рабочего визита во Владимирскую область посетила производственные площадки ведущих промышленных предприятий региона и провела рабочее совещание с участием губернатора области С.Ю. Орловой в целях расширения сотрудничества в рамках импортозамещения. В мероприятии приняли участие директор департамента РЭН, транспорта и надзора за строительным контролем ПАО «Транснефть» А.М. Ефремов, заместитель директора департамента охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности компании И.В. Павлов, генеральный директор АО «Транснефть – Верхняя Волга» Ю.Л. Левин, а также руководители региональных предприятий.

Члены делегации ознакомились с образцами новой продукции, выпускаемой в рамках импортозамещения, для принятия решения о дальнейшем переходе от использования импортной продукции к отечественной и проинформировали производителей о требованиях, предъявляемых к приобретаемой ПАО «Транснефть» продукции, а также о порядке организации и проведения закупок. Компания реализует стратегию инновационного развития в трубопроводной отрасли, постоянно проводит мероприятия по разработке и внедрению новых технологий, инновационных продуктов и услуг с целью обеспечения соответствия своей деятельности мировому уровню, повышению надежности, экологичности и энергосбережения, улучшения производственных процессов», - заявил П.А. Ревель-Муроз. Он добавил, что ПАО «Транснефть» заинтересовано в дальнейшем развитии взаимовыгодного сотрудничества, в том числе, в привлечении к реализации своих проектов предприятий, осуществляющих деятельность на территории Владимирской области.

На сегодняшний день продукция девяти предприятий Владимирской области включена в реестр поставщиков ПАО «Транснефть». Участники состоявшегося рабочего совещания, в частности, отметили эффективное взаимодействие ПАО «Транснефть» и ООО «Гусар» (запорно-регулирующая арматура). В числе других участников мероприятия – руководители ООО «Новые технологии лазерного термоупрочнения» (промышленные лазерные комплексы), АО «Электрокабель» Кольчугинский завод» (кабельная продукция), ООО «Дау Изолан» (полиуретановые системы), АО «РМ Нанотех» (мембранные элементы).

В 2016–2018 годах с поставщиками Владимирской области ПАО «Транснефть» заключено договоров на сумму более 5 млрд руб.

По материалам пресс-службы ПАО «Транснефть»



