БАЗ осуществил первую поставку задвижек, освоенных методом параллельного проектирования

Благовещенский арматурный завод (АО «БАЗ», Республика Башкортостан, входит в состав Объединенной металлургической компании, АО «ОМК», г. Москва) осуществил первую поставку продукции, освоенной в рекордно короткие сроки благодаря применению инновационного метода параллельного проектирования.

Производство новых для предприятия типоразмеров задвижек клиновых DN 500 мм PN 6,3 МПа, DN 400 мм PN 6,3 МПа и DN 350 мм PN 10,0 МПа было освоено специалистами АО «БАЗ» в рекордно короткие сроки – 120 дней. Данные задвижки являются максимальными по совокупности диаметров и давлений в линейке задвижек на высокое давление, при этом задвижки на давление PN 100 ранее отсутствовали в ассортименте завода. Ранее на освоение подобной продукции уходило более года.

Значительно ускорить путь от идеи до готового изделия позволил инновационный подход параллельного проектирования, предложенный сотрудниками дирекции по техническому развитию предприятия. Первую партию продукции, освоенной методом параллельного проектирования, АО «БАЗ» осуществил в адрес ООО «Газпром переработка» (дочернее предприятие ПАО «Газпром»).

«Успешная поставка продукции, разработанной методом параллельного проектирования, — это большой шаг в повышении оперативности освоения новых видов продукции. Освоение нового метода позволит предприятию в короткие сроки производить новую продукцию под заказ», — отметил главный конструктор Благовещенского арматурного завода Константин Базиков.

По материалам пресс-службы АО «БАЗ»