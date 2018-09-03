ПРИВОДЫ АУМА провели тех. аудит на Анадырской газомоторной ТЭЦ

Представители Хабаровского подразделения компании «ПРИВОДЫ АУМА» провели комплексную проверку электроприводов АУМА, эксплуатируемых на газомоторной тепловой электростанции, расположенной в г. Анадырь Чукотского автономного округа.

Оборудование АУМА в количестве 273 единиц эксплуатируется в котельном цехе, системе пожаротушения и в газораспределительном пункте. На большинстве позиций приводы АУМА эксплуатируются более 15 лет.

В рамках проводимой на предприятии плановой модернизации, предполагающей замену как арматуры, так и приводов на некоторых позициях, компания АУМА поставила неполнооборотные электроприводы второго поколения SQ взамен приводов первого поколения. На остальных позициях оборудование после проведения ТО будет эксплуатироваться и дальше по истечении 15-летнего срока. Бесперебойная эксплуатация оборудования в течение такого длительного промежутка времени обусловлена во-многом тем, что электроприводы использовались в надлежащих условиях, проходили регулярные проверки.

«За 15 лет эксплуатации оборудование АУМА показало себя как надежное и качественное. В связи с этим при проведении модернизаций было принято решение оставить того же производителя», - комментирует Дмитрий Владимирович Просин, руководитель обособленного подразделения ООО «ПРИВОДЫ АУМА» в г. Хабаровске.

По материалам пресс-службы ООО «ПРИВОДЫ АУМА»