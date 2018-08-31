Новинка СП «ТЕРМОБРЕСТ» – блок контроля герметичности

Предлагаем Вашему вниманию новинку продукции СП «ТермоБрест» ООО – блок контроля герметичности серии СВР. Устройство предназначено для автоматической проверки герметичности блоков электромагнитных клапанов перед розжигом газогорелочного устройства. Блок контроля герметичности выпускается по ТУ BY 200020142.039-2017.

БКГ выпускается в 2 исполнениях:

* Исполнение для установки в шкаф со степенью защиты IP41

* Исполнение для установки снаружи со степенью защиты IP54

Устройство представляет собой стационарный прибор со световой индикацией. Панель устройства отображает информацию о герметичности предохранительно-запорных электромагнитных клапанов.

Преимущества:

- возможность настройки времени тестирования клапанов в процессе контроля герметичности блока;

- может использоваться с различными видами автоматики управления котлами;

- применяется и может поставляться в комплекте с одним или двумя датчиками-реле давления механического или электронного типа.

Технические характеристики:

Вид климатического исполнения: У3.1 (-30…+40°C)

Напряжение питания: 220 В, 50 Гц

Максимальный ток через контакты реле 5А

Максимальное коммутируемое контактами

напряжение 250 В

Потребляемая мощность: Не более 5 ВА

Габаритные размеры:

- длина:

- ширина:

- высота: не более 147 мм; не более 110 мм; не более 56мм

Пример записи при заказе блока контроля герметичности, корпус блока со степенью защиты IP41 (исполнение 1), предназначенный для работы с одним датчиком-реле механического типа, вид климатического исполнения У3.1: Блок контроля герметичности СВР-1.1, У3.1, ТУ BY 200020142.039-2017.

По материалам пресс-службы СП «ТермоБрест» ООО



