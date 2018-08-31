Новинка СП «ТЕРМОБРЕСТ» – блок контроля герметичности

Предлагаем Вашему вниманию новинку продукции СП «ТермоБрест» ООО – блок контроля герметичности серии СВР. Устройство предназначено для автоматической проверки герметичности блоков электромагнитных клапанов перед розжигом газогорелочного устройства. Блок контроля герметичности выпускается по ТУ BY 200020142.039-2017.
БКГ выпускается в 2 исполнениях:
* Исполнение для установки в шкаф со степенью защиты IP41
* Исполнение для установки снаружи со степенью защиты IP54
Устройство представляет собой стационарный прибор со световой индикацией. Панель устройства отображает информацию о герметичности предохранительно-запорных электромагнитных клапанов.
Преимущества:
- возможность настройки времени тестирования клапанов в процессе контроля герметичности блока;
- может использоваться с различными видами автоматики управления котлами;
- применяется и может поставляться в комплекте с одним или двумя датчиками-реле давления механического или электронного типа.
Технические характеристики:
Вид климатического исполнения: У3.1 (-30…+40°C)
Напряжение питания: 220 В, 50 Гц
Максимальный ток через контакты реле 5А
Максимальное коммутируемое контактами
напряжение 250 В
Потребляемая мощность: Не более 5 ВА
Габаритные размеры:
- длина:
- ширина:
- высота: не более 147 мм; не более 110 мм; не более 56мм
Пример записи при заказе блока контроля герметичности, корпус блока со степенью защиты IP41 (исполнение 1), предназначенный для работы с одним датчиком-реле механического типа, вид климатического исполнения У3.1: Блок контроля герметичности СВР-1.1, У3.1, ТУ BY 200020142.039-2017.
По материалам пресс-службы СП «ТермоБрест» ООО