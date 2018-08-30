КОНАР создаст первый в России Центр криогенных испытаний

КОНАР и Ventil Test Equipment B.V. (Нидерланды) заключили соглашение о создании центра криогенных испытаний. одписание документа произошло на форуме ПАО «НОВАТЭК». Мероприятие посвящено привлечению российской промышленности к СПГ (сжиженный природный газ) -проектам. Соглашение, заключенное между АО «КОНАР» и нидерландской компанией Ventil Test Equipment B.V., касается создания центра испытаний криогенного оборудования. Это оборудование применяется, в том числе при сжижении природного газа.

Подписантом со стороны «КОНАРа» выступил генеральный директор Валерий Бондаренко. От компании Ventil — директор по продажам Грегори Ван Ларэ. Ventil Test Equipment B.V. является мировым лидером в проектировании и создании центров и стендов для испытаний трубопроводной арматуры.

КОНАР с начала текущего года строит собственный научно-технический центр (НТЦ), на основе лучших существующих в мире технологий. Ventil Test Equipment станет поставщиком оборудования для криогенного испытательного центра, создаваемого в рамках НТЦ. Важно отметить, что в нашей стране впервые появится стенд столь высокого технологического уровня. Он будет построен с учетом новейших тенденций в области экологии и энергосбережения.

По материалам портала «МК»



