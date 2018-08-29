РБК: В 2013-2017 гг производство трубопроводной арматуры в России сократилось на 33%

По данным «Анализа рынка трубопроводной арматуры в России», подготовленного BusinesStat в 2018 г, объем ее производства в стране в 2013-2017 гг сократился на 33%: со 139,3 тыс т в 2013 г до 93,4 тыс т в 2017 г. При этом единственным годом, по результатам которого наблюдался рост показателя, стал 2015 г (рост на 2% относительно 2014 г). Ключевым фактором, вызвавшим падение производства арматуры в России в 2013-2017 гг, стало падение спроса, несмотря на действие программы импортозамещения в промышленности, разработанной в ответ на введенные санкции против российской экономики, а также удорожание импортируемой продукции вследствие резкого роста валютного курса 2014-2015 гг.

По прогнозам BusinesStat, в 2018 г на российском рынке трубопроводной арматуры также ожидается сокращение внутреннего производства. Восстановление показателя начнется с 2019 г с темпом 6,6-9,7% в год. В 2022 г объем производства оценивается в 122,9 тыс т, что превысит уровень 2017 г на 31,5%. Действие программы импортозамещения в российской промышленности продолжит оказывать положительный эффект на объемы производства трубопроводной арматуры. Кроме того, позитивным изменением на рынке трубопроводной арматуры в России станет реализация ряда крупных инвестиционных проектов: выход после 2021 г на полную мощность локализованного производства немецкой компании RMA Pipeline Equipment в Елабуге, а также проекта создания совместного производства шаровых кранов DN 1400 мм «Объединенной металлургической компанией» (ОМК) и ПАО «Газпром».

Вместе с тем темпы роста производства будут сдерживаться недоступностью внешнего кредитования, негативной ситуацией в российской экономике и приверженностью многих потребителей к качественной европейской и дешевой азиатской трубопроводной арматуре. Предприятия отрасли также сталкиваются с проблемой отсутствия независимой базы для испытаний новых конструкций трубопроводной арматуры.

По материалам РБК



