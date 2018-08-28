Новая технология закалки шаров от «Томской электронной компанией» запущена на НТМК

На стане применена новая уникальная технология термической обработки с применением двухстадийной регулируемой закалки, которую специалисты НПП ТЭК разработали специально для НТМК ЕВРАЗ. Компания обеспечила проект современным инжинирингом, изготовлением и поставкой всего необходимого оборудования: нагревательной печи, прокатного стана, установка термообработки шаров собственной разработки, автоматизированную систему управления и вспомогательное электрооборудование, а также выполнила все строительно–монтажные работы и запуск объекта в эксплуатацию.

Данный проект позволил реализовать инжиниринговый, технологический и производственный потенциал НПП ТЭК в полную мощь.

Напомним, что 17 июля 2015 года между Научно-производственным предприятием "Томская электронная компания" и ЕВРАЗ НТМК был подписали контракт на строительство нового шаропрокатного производства на Нижнетагильском металлургическом комбинате.

По материалам пресс-службы НПП «ТЭК»