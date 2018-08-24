СПЛАВ ПРОШЕЛ ТЕХНИЧЕСКИЙ АУДИТ ТАЕК И ТСЕ

Ведущая производственная площадка Корпорации «Сплав» — ПАО «Контур» — успешно прошла аудиторскую выездную проверку двух надзорных турецких органов, ТАЕК и ТСЕ. Предприятие получило соответствующий сертификат и было включено в список изготовителей оборудования для строящейся АЭС «Аккую» в Турции. Атомная станция спроектирована по российскому проекту, который включает в себя строительство 4-х энергоблоков.

Предварительная работа по подготовке комплекта документов для ТАЕК велась в Корпорации «Сплав» на протяжении полугода.Александр Касрадзе, директор по качеству МК «Сплав», отмечает: «После успешного прохождения документарной проверки ТАЕК был назначен технический аудит готовности предприятия к изготовлению продукции в соответствии с требованиями Турецких надзорных органов. Их представители отследили весь процесс изготовления, от входного контроля материалов до отгрузки готового изделия. Комиссия ТАЕК отобрала на складе образцы проката и по ним отследила всю цепочку прохождения входного контроля и запуска металла в производство. Затем они выбрали основные детали арматуры для АЭС и проследили все этапы их изготовления: от штамповки и термообработки до сварки, наплавки и сборки в готовое изделие. Помимо этого, аудиторы уделили большое внимание компетентности специалистов, задействованных при проведении неразрушающего контроля, и взяли копии отчетных документов по всем ключевым этапам изготовления продукции для АЭС».

Юсуф Чейлан, начальник отдела по связям с промышленностью Департамента Технологий Турецкого Агентства по Атомной Энергии, подчёркивает: «У нас большой опыт, мы посетили уже много заводов в России, и мы можем сказать, что у Корпорации «Сплав» хороший уровень подготовки. Нам понравились производственные мощности предприятия, прозрачная система ведение документации, и условия, созданные для рабочих. Мы получили положительные ответы на все интересующие нас вопросы, сотрудники Корпорации были очень открыты, а вся нужная информация предоставлялась быстро».

Войдя в список поставщиков, «Сплав» готов к участию в лотах на весь спектр производимой продукции: клиновые задвижки, сильфонные и регулирующие клапаны, обратные клапаны и затворы, сильфонные компенсаторы и прочие.

Сегодня трубопроводной арматурой «Сплава» оборудована каждая российская атомная станция, а так же все зарубежные атомные АЭС, построенные по российским проектам. В Корпорации идет активная работа по участию в строительстве вновь возводимых за рубежом станций, в частности, 4-х блоков станции «Аккую» в Турции, 2-х блоков на АЭС «Руппур» в Бангладеш, «Куданкулам» в Индии, второго энергоблока Белорусской АЭС, а также российской Курской АЭС-2.

По материалам пресс-службы Корпорации «Сплав»



